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مقتل 6 جنود لبنانيين قرب الحدود مع سوريا

2/12/2014
دورية تابعة للجيش اللبناني "Getty"

أكد مصدر أمني أن 6 جنود لبنانيين على الأقل قتلوا في هجوم على دورية للجيش شنه مسلحون قرب الحدود مع سوريا اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن المسلحين عبروا من سوريا إلى بلدة "راس بعلبك" الحدودية الجبلية بعد حلول الليل ونصبوا كمينا للدورية، واندلعت اشتباكات بين المسلحين ووحدة خاصة تابعة للجيش عقب الهجوم وتمكن الجيش من انتشال جثث 6 من جنوده.

ولم يتضح على الفور المسؤول عن الهجوم، الذي وقع في اليوم الذي أكدت فيه قوات الأمن اللبنانية اعتقال زوجة زعيم "تنظيم الدولة" أبو بكر البغدادي وإحدى بناته لدى عبورهما من سوريا.

وشنت قوات الأمن اللبنانية أخيرا، حملة على المتعاطفين مع التنظيم في لبنان وأصبحت أجهزة المخابرات أشد يقظة عند الحدود مع سوريا، وذلك بعدما زلزلت تبعات الصراع السوري لبنان مرارا، إذ هاجم متشددون من جبهة "النصرة" و"تنظيم الدولة" بلدة عرسال الحدودية اللبنانية القريبة من "راس بعلبك" وسيطروا عليها لفترة وجيزة في أغسطس الماضي وأخذوا معهم مجموعة من الجنود لدى انسحابهم.

 ويطالب المتشددون بالإفراج عن إسلاميين تحتجزهم السلطات اللبنانية في مقابل الإفراج عن أفراد الأمن اللبنانيين الأسرى.

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