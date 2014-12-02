مقتل 36 عاملا في هجوم لمسلحين في كينيا

قالت الحكومة الكينية الثلاثاء إن مسلحين قتلوا 36 عاملا في هجوم على محجر في مدينة مانديرا شمال شرقي البلاد على الحدود مع الصومال.

وأفاد شهود عيان بأن الضحايا أصيبوا بأعيرة نارية في الرأس باستثناء أربعة قطعت رؤوسهم، وأضافوا أن الهجوم وقع أثناء نوم العمال في خيام بالمحجر.

وقال حاكم مانديرا علي روبا إن هناك أوجه شبه بين هجوم الثلاثاء وهجوم آخر شنته حركة الشباب المجاهدين مؤخرا.

يشار إلى أن نحو 28 شخصا قد قتلوا في ذات المنطقة الشهر الماضي لدى اختطاف عناصر بحركة الشباب المجاهدين حافلة كانت متجهة إلى العاصمة نيروبي.

ويرجع البعض الهجمات التي تشنها حركة شباب المجاهدين في كينيا إلى إرسالها قوات إلى بلادهم للتصدي للحركة في أواخر 2011.