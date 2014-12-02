قطر تكشف عن رابع ملاعبها المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022

ملعب خليفة الدولي "Getty"

كشفت دولة قطر اليوم الثلاثاء، عن تصميم ملعب "مؤسسة قطر" ليكون رابع الملاعب المرشحة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 , في ذكرى مرور 4 سنوات على فوزها بحق استضافة المسابقة.

ويعكس التصميم الجديد لملعب "مؤسسة قطر" ملامح فن العمارة الإسلامية ، وسيكون وسط المنشآت الرياضية بالمدينة التعليمية , وسيتسع الملعب لـ40 ألف متفرج، على أن يجري تقليص سعته إلى 25 ألفا بعد انتهاء المنافسة .

وقال الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي, إن العمل بدأ في تجهيز خمسة ملاعب مرشحة لاستضافة كأس العالم , تم الكشف عن تصميم ثلاثة منها، وها هو تصميم رابعها يعلن عنه قبل 8 سنوات كاملة من موعد بدء البطولة".

وأكد النوادي أن اللجنة العليا للمشاريع سعت لاستيضاح المساهمة ببطولة كأس العالم في بناء الحجر، لكن الأهم من ذلك هو بناء البشر حسب تعبيره .. مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف التي تصبو إليها والاستفادة من استضافة كأس العالم لا يتم إلا عن طريق التعاون بين جميع المؤسسات فكان التعاون متكاملا مع "مؤسسة قطر" للتربية والعلوم وتنمية المجتمع".

ويقع موقع ملعب "مؤسسة قطر" بالقرب من فروع سلسلة من الجامعات العالمية الشهيرة ومساكن الطلبة ومقرات شركات البحث والتطوير.

ويأتي الكشف عن الملعب الجديد بعد أيام قليلة من الإعلان عن التصميم الجديد لملعب خليفة الدولي خلال حفل أقيم قبل يومين من المباراة النهائية لكأس الخليج "خليجي 22″، والتي انتهت بفوز قطر بالكأس بعد تغلبها على السعودية صاحبة الأرض يوم الأربعاء الماضي بهدفين لهدف واحد .

جدير بالذكر أن دولة قطر سبق لها أن أعلنت عن تصميم ملعب الوكرة في 16 نوفمبر 2013 وكذلك ملعب البيت في الخور في 21 يونيو 2014 على هامش نهائيات كأس العالم بالبرازيل.