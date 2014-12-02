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فلسطين تقترض 51 مليون دولار من البنك العربي

2/12/2014
البنك العربي "Getty"

أكدت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أنها حصلت على قرض من البنك العربي بقيمة 51 مليون دولار ستخصصه لسداد جزء من ديون القطاع الخاص عليها.

وقال شكري بشارة وزير المالية الفلسطيني، في بيان وزاري إن الوزارة ستباشر صرف هذا القرض ويضاف إليه مبلغ 15 مليون دولار من موارد وزارة المالية المتوفرة حاليا، ما يعني صرف 66 مليون دولار للقطاع الخاص خلال الأيام القادمة.

وأضاف شكري أن وزارته بدأت بتطبيق خطة لإنهاء مستحقات القطاع الخاص، وذلك اعتمادا على آليات تمكن الوزارة من تخفيض نسبة المتأخرات جذريا عام 2015 ومن ثم إنهاؤها كاملة خلال عام 2016.

وقال الوزير في البيان إن وزارته تمكنت من سداد ما يقرب من 350 مليون دولار على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية من التسهيلات القائمة لدى القطاع المصرفي.

ويشير أحدث تقارير وزارة المالية المنشورة عن شهر نوفمبر إلى أن مجموع الدين العام على السلطة الفلسطينية بلغ نحو ثمانية مليارات و430 مليون شيكل أي ما يعادل2.16 مليار دولار.

 

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