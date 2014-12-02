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انطلاق أعمال مجلس النواب التونسي الجديد

2/12/2014

مجلس النواب التونسي – اليومانطلقت اليوم أعمال مجلس النواب التونسي الجديد . وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس المجلس الوطني السابق مصطفى بن جعفر أكد فيها أن المجلس هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد , وسيعبر عن إرادة الشعب التونسي.

وقال بن جعفر أن الحكومة التونسية مسؤولة أمام مجلس النواب حيث يمكنه سحب الثقة منها, وأضاف أن بلاده نجحت في تنظيم انتخابات تشريعية توجت مسار التحول الديمقراطي، وأنهت عمل المجلس الوطني التأسيسي.

 وسيتم في الجلسة انتخاب رئيس المجلس الجديد . يذكر أنّ حزب نداء تونس حلّ في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على خمسة وثمانين مقعدا من أصل مئتين وسبعة عشر . بينما حصل حزب حركة النهضة على تسعة وستين مقعدا. وحصل الاتحاد الوطني الحرّ على ستة عشر مقعدا.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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