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"الناتو" يدعم مهمة تدريب تقودها أمريكا لأفغانستان

2/12/2014
جنود أمريكيون في أفغانستان "Getty"

وافق وزراء خارجية الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء، على مهمة تدريب جديدة لأفغانستان في العام القادم تحل محل القوات القتالية، التي ستنسحب بنهاية العام الحالي بعد 13 عاما من الحرب.

وقال ينس شتولتنبرج الأمين العام للحلف، إن المهمة الجديدة ستبدأ في الأول من يناير 2015 وهو اليوم الأول بعد انتهاء مهمة الحلف القتالية لتدريب ومساعدة قوات الأمن الأفغانية في صراعها مع مقاتلي حركة طالبان.

وقال شتولتنبرج لوزراء الخارجية في مقر الحلف إن مستقبل أفغانستان الآن في أيدي الأفغان.

ورغم سيطرة الجيش والشرطة في أفغانستان على عواصم الأقاليم الأربعة والثلاثين في البلاد، فقد زاد العنف في العام الماضي ووصف الجيش الأمريكي معدل الخسائر في صفوف قوات الأمن المحلية بأنه لا يمكن أن يستمر.

وبموجب خطة الحلف ستشكل مفرزة من 12000 جندي أجنبي قوام المهمة، التي ستبقى في أفغانستان بعد حرب أودت بحياة حوالي 3500 جندي أجنبي.

وسيأتي أغلب الجنود من الولايات المتحدة بسبب تأخيرات في مساهمة دول أخرى بالحلف بمزيد من القوات، وهي قضية مثيرة للخلاف بسبب خطط الولايات المتحدة لخفض عدد قواتها والاحتفاظ فقط بوجود طبيعي على مستوى السفارة في كابول بنهاية عام 2016.

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