الجيش اللبناني يعتقل زوجة البغدادي وابنته

أبوبكر البغدادي زعيم "تنظيم الدولة"

أكدت مصادر أمنية لبنانية اليوم الثلاثاء، أن الجيش اللبناني احتجز إحدى زوجات أبو بكر البغدادي زعيم "تنظيم الدولة" وإحدى بناته أثناء عبورهما من سوريا منذ تسعة أيام.

وقال مسؤول أمن لبناني إن الزوجة اسمها سجى الدليمي وأنها عراقية الجنسية، وقد جرى احتجزها من قبل الجيش شمال لبنان بالتنسيق مع أجهزة استخباراتية أجنبية.

وأكد المسؤول ذاته، أن زوجة البغدادي كانت تسافر برفقة إحدى بناتها ما يناقض تقارير سابقة أكدت أنها كانت تتنقل برفقة أحد أبنائها، وأضاف أنه تم إجراء اختبارات الحمض النووي للابنة للتأكد من أنها من صلب البغدادي، كما يجري استجواب الزوجة في مقر وزارة الدفاع.

ويرى محللون سياسيون، أن اعتقال الزوجة والابنة يمثل ضربة للبغدادي، إذ يمكن أن يستخدم كورقة ضغط على التنظيم الذي أسر العديد من الأجانب والعراقيين والسوريين.

وكانت الدليمي بين 150 امرأة أفرج عنهن من سجن تابع للحكومة السورية في مارس الماضي في إطار مبادلة للسجناء تم بموجبها الإفراج عن 13 راهبة أسرهن مقاتلون مرتبطون بالقاعدة في سوريا طبقا لما ذكرته وسائل الإعلام في ذلك الحين.

وقال مصدر على صلة بالمخابرات العراقية، أن المرأة المعتقلة هي زوجة عراقية للبغدادي لكنه لم يستطع تأكيد اسمها، كما ذكر المصدر أنه كان هناك تعاون بين السلطات العراقية واللبنانية مما أدى إلى اعتقالها.