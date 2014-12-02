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البرلمان الفرنسي يصوت اليوم للاعتراف بفلسطين

2/12/2014

تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء على مشروع قانون غير ملزم يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطينية

يكتسب القانون حال إقراره أهمية كبيرة بعد تصويت مماثل في مجلس العموم البريطاني وآخر في البرلمان الأوروبي رغم كونها رمزية.

يأتي ذلك  في وقت تعمل فيه باريس على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي باستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية واختتامها في غضون عامين.

مشروع القانون الفرنسي للاعتراف بدولة فلسطينية طرحه في الجمعية الوطنية عدد من نواب الحزب الاشتراكي الحاكم والأحزاب اليسارية وبعض المحافظين  .

ويقول منظمو التصويت الذي من المقرر أن يُجرى مساء اليوم الثلاثاء إنه يرمي لممارسة ضغط سياسي على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية الفلسطينية .

وقد أظهر استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة أن ما يربو على 60% من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية  الفرنسي  لوران فابيوس للبرلمان إن الحكومة ليست ملزمة بنتيجة التصويت، لكنه أضاف أن الوضع الراهن غير مقبول، وأن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية إذا فشلت مفاوضات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية, وقال إن باريس تعمل لاستصدار قرار في مجلس الأمن الدولي  يقضي باستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين واختتامها في غضون عامين.

في غضون ذلك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  التحرك الفرنسي بـ " الخطأ الجسيم".

من جهته، قال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور إن المشروع الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات بشأن اتفاق سلام نهائي مع إمكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية.

 

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