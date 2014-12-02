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البرلمان الفرنسي يدعو للاعتراف بفلسطين

2/12/2014
مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي الذي غاب عن جلسة التصويت "Getty"

دعا مشرعون فرنسيون اليوم الثلاثاء، حكومتهم للاعتراف بدولة فلسطين في إجراء رمزي لن يؤثر على الفور على موقف فرنسا الدبلوماسي، لكنه يظهر تزايد ضيق صدر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام.

وحصل الاقتراح على تأييد 339 صوتا ومعارضة 151 .

ويأتي هذا التصويت بعدما صارت السويد أكبر دولة في أوروبا الغربية تعترف بفلسطين وبعدما اعترفت بها برلمانات إسبانيا وبريطانيا وإيرلندا.

وكان الحزب الاشتراكي الحاكم قد صاغ النص، الذي حصل على تأييد الأحزاب اليسارية، ولكن بعض المحافظين طلبوا من الحكومة استخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل حقيقي.

وغاب عن التصويت في البرلمان لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي ومانويل فالس رئيس الوزراء، وأكدت الحكومة الفرنسية أنها غير ملزمة بنتيجة التصويت.

وفي حين تعترف معظم الدول النامية بفلسطين كدولة، لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية، إذ تدعم الموقف الإسرائيلي والأمريكي، الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات مع إسرائيل.

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