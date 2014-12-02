الأمم المتحدة تدعو مصر لاحترام حق التظاهر

دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك لاحترام حق التظاهر السلمي في مصر كما دعا قوات الأمن إلى توفير الحماية للمتظاهرين.

وقال دوغاريك فيما يتعلق بالحكم الصادربشأن الرئيس المخلوع حسني مبارك فإن المنظمة تحترم استقلال القضاء لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية إعمال مبدأ المحاسبة.

من جانب آخر، كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر ضحايا ومصابي ثورة يناير، لكنه دعا في الوقت نفسه لاحترام أحكام القضاء.

وقد خرجت مظاهرات طلابية في الجامعات رافضة للانقلاب واحتجاجًا على الحكم ببراءة مبارك , فيما دعا التحالفُ الوطني لدعم الشرعية إلى مليونية غضب حاشدة اليوم الثلاثاء من أجل استرجاع حق الشهداء وللتعبير عن رفض تبرئة مبارك.

وشهد حي الزيتون في القاهرة مظاهرة بمشاركة عدد من الحركات الثورية رفعت لافتات تطالب بسقوط حكم العسكر. كما رفع المتظاهرون شعارات تتهم القضاء المصري بالتواطؤ والفساد, وتوعدوا باستمرار الثورة إلى حين القصاص للضحايا وتحقيق كامل أهدافها.

وفي مدينة المنصورة خرجت مظاهرات ليلية رافضة للانقلاب. وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من تبرئة مبارك ومسؤولي نظامه ورددوا هتافات تطالب بسقوط النظام. كما طالب المتظاهرون بمحاكمة جميع قادة الانقلاب مؤكدين أنهم وجه آخر لنظام مبارك، وطالبوا بالقصاص للقتلى وبالإفراج عن جميع المعتقل.