ارتفاع معدل إنتاج النفط الروسي نوفمبر الماضي

أظهرت إحصائية لوزارة الطاقة الروسية الثلاثاء أن الإنتاج الشهري للنفط في روسيا ارتفع في نوفمبر الماضي ليصل إلى 10.63 مليون برميل يوميا وبذلك يحقق أعلى مستو له بعد الحقبة السوفيتية.

وقالت روسيا إنها لن تخفض الإنتاج لدعم الأسعار العالمية للنفط الذي يشكل مع الغاز الطبيعي جزءا كبيرا من موارد الموازنة العامة للدولة.

في هذه الأثناء قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على مستوى إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا.

وكانت أسعار النفط قد هبطت بنحو 40 بالمئة في الأشهر الخمسة الأخيرة مسجلة أقل انخفاض لأسعار النفط الخام منذ أزمة 2008 , بسبب زيادة المعروض من النفط الصخري الأمريكي بما يفوق الطلب .