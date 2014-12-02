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ارتفاع معدل إنتاج النفط الروسي نوفمبر الماضي

2/12/2014

أظهرت إحصائية لوزارة الطاقة الروسية الثلاثاء أن الإنتاج الشهري للنفط في روسيا ارتفع في نوفمبر الماضي ليصل إلى 10.63  مليون برميل يوميا  وبذلك يحقق أعلى مستو له بعد الحقبة السوفيتية.

وقالت روسيا إنها لن تخفض الإنتاج لدعم الأسعار العالمية للنفط الذي يشكل مع الغاز الطبيعي جزءا كبيرا من موارد الموازنة العامة للدولة.

في هذه الأثناء قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على مستوى إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا.

وكانت أسعار النفط قد هبطت  بنحو 40 بالمئة في الأشهر الخمسة الأخيرة مسجلة أقل انخفاض لأسعار النفط الخام منذ أزمة 2008 , بسبب زيادة المعروض من النفط الصخري الأمريكي  بما يفوق الطلب .

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