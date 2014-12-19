مسؤول تركي:ممثل ادعاء طالب المحكمة باعتقال غولن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أكد مسؤول حكومي تركي أن ممثل ادعاء طلب من محكمة تركية إصدار أمر باعتقال رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة الإطاحة به، لكن لم يصدر حكم من المحكمة بذلك.

وكانت وسائل إعلامية تركية قد ذكرت في وقت سابق، أن المحكمة أصدرت أمرا باعتقال غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، لكنها سحبت الخبر من موقعها الإلكتروني دون أن تقدم سببا.

ويعيش كولن في بنسلفانيا منذ عام 1999 وهو على خلاف مع الرئيس التركي منذ فتح تحقيق فساد قبل عام مع الدائرة المقربة لأردوغان عندما كان رئيسا للوزراء. وألقى أردوغان باللوم على غولن في التحقيق، لكن رجل الدين ينفي أي دور له في القضية.

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة التركية كانت قد داهمت وسائل إعلام مقربة من فتح الله كولن يوم الأحد الماضي، واعتقلت 24 شخصا بينهم مدراء كبار وضباط شرطة سابقون في عمليات بأنحاء متفرقة من البلاد ضد ما يصفها الرئيس رجب طيب أردوغان بأنها شبكة تتآمر للإطاحة به.