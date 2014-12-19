روسيا تعلن استعدادها لدعم قرار فلسطين في مجلس الأمن

قال الممثل الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالى تشوركين إن بلاده مستعدة لدعم مشروع قرار إقامة دولة فلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال تشوركين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية الجمعة إن النص جيد، وأعتقد أننا سندعمه بالتأكيد. . مشيرا إلى أن تاريخ النظر في الوثيقة لم يتحدد بعد وأن القائمين على صياغة مشروع القرار سيتعين عليهم تحديد ما إذا كانوا جاهزين لطرحه للتصويت أو لا.

وذكر السفير الروسى لدى الأمم المتحدة بأن بلاده اقترحت منذ سنوات عقد مؤتمر في موسكو بمشاركة الإسرائيليين والفلسطينيين، والآن بدأت فرنسا في القول إن هناك حاجة لهذا الاجتماع.

كان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد أعلن أمس أن القيادة الفلسطينية قدمت من خلال الأردن الشقيق مشروع قرار لمجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال قبل نهاية عام2017.