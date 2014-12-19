أبيدال يعتزل كرة القدم لأسباب شخصية

المدافع الفرنسي المخضرم إريك أبيدال

أعلن المدافع الفرنسي المخضرم إريك أبيدال يوم الجمعة، اعتزال لعب كرة القدم "لأسباب شخصية" لم يرد الإفصاح عنها.

وكان ابيدال (35 عاما) عاد إلى الملاعب بعد أن خضع لعملية زراعة كبد في أبريل 2012.

وشارك أبيدال في 67 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وكان آخر ظهور دولي له خلال تصفيات كأس العالم 2014 أمام أوكرانيا في نوفمبر 2013.

ولعب أبيدال لعدة أندية منها برشلونة الإسباني وليون وموناكو الفرنسيين، وشارك يوم الأربعاء الماضي في فوز فريقه "اولمبياكوس" 2 لصفر على "بانيونيوس" في الدوري اليوناني.

وقال أبيدال في مؤتمر صحفي في العاصمة اليونانية "اليوم أعلن قراري بإنهاء مسيرتي المهنية هنا في أولمبياكوس.. الأسباب شخصية.. كل لاعب في المستوى الأول يدرك أنه سيأتي يوم للتوقف وقد حان وقت اعتزالي".

وفاز أبيدال مع برشلونة بدوري أبطال اوروبا مرتين في 2009 وفي 2011 إلى جانب 4 ألقاب في الدوري الاسباني كما شارك في نهائيات كأس العالم 2006 مع فرنسا.

وتحدث ابيدال عن احتمال انضمامه إلى الطاقم الفني لبرشلونة أو "أولمبياكوس" إلا أنه قال إنه سيستريح لبعض الوقت أولا.

وقال ابيدال "الان ما اريد القيام به هو الراحة والاستمتاع بقضاء بعض الوقت مع أسرتي بعدها سأتخذ بعض القرارات التي تتعلق بمستقبلي".