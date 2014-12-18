120 ألف مقاتل في صفوف قوات الأسد قتلوا في الحرب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 120 ألف مقاتل من مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد قتلوا في المعارك الدائرة في البلاد منذ أن بدأت في عام 2011.

وسقط إجمالا أكثر من 200 ألف قتيل وفر ملايين من ديارهم خلال الحرب التي بدأت كحركة احتجاج سلمية تطالب بإصلاحات في عام 2011 لكنها تدهورت إلى صراع مسلح, بعد أن قمعت الحكومة الاحتجاجات.

وقال المرصد السوري الذي يتخذ من بريطانيا مقرا إن نحو 11 ألفا من قوات الأمن الحكومية والميليشيات الموالية قتلوا في الأشهر الخمسة التالية للخطاب الافتتاحي الذي ألقاه الأسد في مستهل فترة ولايته الثالثة.

وأضاف المرصد في توزيع للقتلى والجرحى إن نحو 5631 من أفراد القوات المسلحة قتلوا منذ الخطاب في أعمال عنف بما في ذلك القصف بالمدفعية واشتباكات بالأسلحة وإسقاط الطائرات وهجمات انتحارية وبنيران القناصة والإعدامات والسيارات الملغومة.

وأضاف المرصد أن 4492 مقاتلا آخرين من الميليشيات الموالية للأسد قتلوا بالإضافة إلى 735 مقاتلا من أصول عربية وآسيوية و91 مقاتلا من جماعة حزب الله اللبناني.