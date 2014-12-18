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مبادرة للفصائل الفلسطينية لتفعيل المصالحة بين فتح وحماس

18/12/2014
جميل مزهر القيادي بالجبهة الشعبية (الجزيرة مباشر)

في محاولة جديدة لتفعيل اتفاق المصالحة بين فتح وحماس اجتمعت أربع فصائل فلسطينية وقامت بصياغة ومناقشة مبادرة من ست نقاط لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس، والفصائل الفلسطينية التي اشتركت في صياغة تلك المبادرة هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الشعب مبادرة.

ووفقا لتصريحات جميل مزهر القيادي بالجبهة الشعبية للزميل محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة فإن اجتماعا قد عقد الخميس بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة دون حركتي حماس وفتح وقد وضعت الفصائل المجتمعة مبادرة من ست نقاط ستة لتحقيق المصالحة وهي:

– وقف التراشق الإعلامي بين الطرفين.
– استلام الحكومة لمهامها.
– استلام الحكومة للمعابر.
– تفعيل المجلس التشريعي.
– تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود المصالحة.
– متابعة التحقيقات بشأن التفجيرات الأخيرة التي طالت منازل قيادات فتح بقطاع غزة والتي أتهمت حركة حماس بتنفيذها.

وتأمل الفصائل الفلسطينية التي صاغت تلك المبادرة في نجاحها بإنهاء القطيعة وتجسيد المصالحة بين فتح وحماس على الأرض لما في ذلك من فائدة سيجني ثمرتها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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