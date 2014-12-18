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الكويت يقبل طلبا عراقيا بتأجيل تعويضات حرب الخليج

18/12/2014

وافقت الكويت على طلب من العراق بتأجيل سداد آخر دفعة من التعويضات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لغزوه الكويت في عام 1990.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن العراق الذي يتعرض اقتصاده لضغوط بسبب تراجع أسعار النفط والحرب مع التنظيمات المسلحة, طلب تأجيلا لمدة عام واحد لدفع 4.6 مليار دولار تعويضات عن تدمير منشآت النفط الكويتية خلال الغزو في 1990-1991.

وبسؤاله عن طلب العراق تأجيل السداد قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله "تقدم الأشقاء في العراق بالطلب بشكل رسمي وبشكل منفرد والكويت تقبلت واستجابت لهذا الطلب وسيبحث غدا في جني

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