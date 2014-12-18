الأردن يقدم رسميا مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن

مجلس الأمن (Getty)

قدمت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني إمكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. فهناك بعض المسودات التي قدمت رسميا إلى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط.

ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياما أو أسابيعا، وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة انها تأمل أن يتوصل المجلس إلى قرار بالاجماع بشأن مسودة القرار الأردني.

وتسلم مجلس الأمن في اكتوبر مشروع قرار فلسطينيا يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016 لكن الولايات المتحدة ودولا أخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.

ويتعين الحصول على موافقة بتسعة أصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لإسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضده أم لا.

وكان جون كيري وزير الخارجية الأميركي قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة "لم تحسم أمرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا".

وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا أيضا على صياغة مشروع قرار، وقال لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وقال دبلوماسيون إنه سيتم وضع أطر زمنية أخرى لإنهاء الصراع. ويعكس مشروع القرار الفلسطيني على الأرجح بعض الأفكار الأوروبية.

وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.