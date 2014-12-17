ثورة الياسمين.. ذكرى انتفاضة الشعب التونسي

زين العابدين بن علي يزور البوعزيزي في المستشفى (EPA-أرشيف)

كانت انتفاضة الشعب التونسي فيما عرف بثورة الياسمين ميلادا ومخاضا للثورات العربية بدأ من تونس وتحديدا من مدينة سيدي بوزيد عندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه في 17 ديسمبر 2010 م، بعد مصادرة عربته وقيام شرطية بصفعه أمام مقر المجلس المحلي، لتنفجر على إثر ذلك احتجاجات واسعة انتشرت في مختلف المدن التونسية انتشار النار في الهشيم.

أخذت المظاهرات في البداية طابع الاحتجاج ضد الظلم والإقصاء والبطالة والتهميش، ومع تعامل قوات الأمن العنيف مع المتظاهرين تحولت المظاهرات والاحتجاجات إلى الدعوة إلى إسقاط الحكومة ورحيل النظام، وسط حياد من الجيش التونسي، حتى اضطر في النهاية زين العابدين بن علي إلى الرحيل في 14 يناير2011.

ولنبدأ في السطور المقبلة نحكي قصة الثورة التونسية.. قصة الياسمين.. رياح الربيع العربي التي اجتاحت بلدانا عربية عدة فعصفت بكراسي حكامها فمنهم من ترك حكمه ومنهم من ينتظر:

البداية:

بدأت أحداث الثورة التونسية بعد 17 ديسمبر 2010 عندما أحرق الشاب التونسي محمد البوعزيزي من مدينة سيدي بوزيد التونسية نفسه تعبيراً عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يتحصل منها على قوت يومه من قبل شرطية تونسية.

توفي محمد البوعزيزي متأثرا بالحروق التي لحقت به يوم الثلاثاء 4 يناير 2011 في مستشفى بن عروس "أطلق عليها اسمه فيما بعد وأصبح مستشفى محمد البوعزيزي".

أطلقت وفاته شرارة الثورة فاندلعت المظاهرات يوم 18 ديسمبر 2010 وخرج آلاف التونسيين رافضين لما اعتبروه تفاقم البطالة وغياب العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل الحكومة والنظام الحاكم.

سقط العديد من القتلى والجرحى في المظاهرات التي شملت العديد منالمدن التونسية نتيجة تصادمهم مع قوات الأمن، أجبرت تلك المظاهرات والتطورات الرئيس زين العابدين بن علي على إقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير الداخلية وقدم وعودا بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وحل مشاكلهم. وأعلن عزمه عدم الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2014.

وفتحت جميع مواقع الإنترنت المحجوبة، وقامت الحجكومة بتخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضاً طفيفاً.

كل هذه الإجراءات لم تفلح في احتواء الاحتجاجات التي توسعت وازدادت حدتها ورقعتها ووصل المتظاهرون إلى داخل المباني الحكومية وحاصروا بعضها.

أجبر الرئيس التونسي زين بن علي على التنحي عن السلطة ومغادرة البلاد بشكل مفاجئ إلى السعودية يوم الجمعة 14 يناير 2011.

التسلسل الزمني لأحداث ثورة الياسمين:

17 ديسمبر 2010

الشاب التونسي محمد البوعزيزي من مدينة سيدي بوزيد يضرم النار في نفسه احتجاجا على مصادرة عربته وبضاعته التي يرتزق منها.

18 – 19 ديسمبر 2010:

اندلاع مواجهات بين مئات الشبان في منطقة سيدي بوزيد وقوات الأمن ثم خروج مسيرة حاشدة من شباب وأهالي منطقة بوزيان بمدينة سيدي بوزيد اعتبارا من يوم 18 ديسمبر 2010.

تطور الأمر إلى مصادمات ليلية مع التعزيزات الأمنية التي أرسلت إلى سيدي بوزيد.

كانت المظاهرات الاحتجاجية الأولى بالولاية والمدينة تضامنا مع محمد البوعزيزي والاحتجاج على ارتفاع نسب البطالة والتهميش والإقصاء في هذه الولاية الداخلية ومحاسبة الشرطية التي صادرت عربة البوعزيزي.

وانتهت تلك الاحتجاجات باعتقال عشرات الشبان وتحطيم بعض المنشآت العامة في ولاية سيدي بوزيد.

21 ديسمبر 2010:

تجدد الاحتجاجات وتوسع دائرتها من مركز الولاية "سيدي بوزيد" إلى البلدات والمدن المجاورة "المكناسي والرقاب وسيدي علي بن عون ومنزل بوزيان" فخرج السكان في مسيرات حاشدة ضد البطالة وحقوق المواطن والمساواة في الفرص والتنمية المستدامة على قدم المساواة.

24 ديسمبر2010:

تطورت الاحتجاجات تطورا دراميا وأخذت منحنى خطيرا فبدأت الاحتجاجات السلمية تتحول إلى انتفاضة شعبية جارفة لتشمل جميع مدن المحافظة.

قامت قوات الأمن بالتعامل العنيف فأطلقت الرصاص الحي على المسيرات السلمية في مدينة منزل بوزيان فقتلت الشاب محمد العماري "من حاملي الشهادات العليا والعاطلين عن العمل" وجرح عدد آخر من المتظاهرين، واعتقل الأمن عدد كبير من المتظاهرين.

25 ديسمبر 2010:

تجمع المئات من النقابيين والحقوقيين في ساحة محمد علي في تونس العاصمة للتعبير عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيد، وللاحتجاج على قمع المسيرات الشعبية والاعتقالات واستعمال قوات الأمن للرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين والذي تسبب في سقوط قتيل وعشرات الجرحى.

27 ديسمبر 2010:

انتشار عدوى الاحتجاجات والمظاهرات إلى مدن ومحافظات أخرى بأنحاء تونس في تصعيد خطير للأحداث، فرفع المتظاهرون في مدن "تونس العاصمة وصفاقس والقيروان والقصرين وتالة ومدنين وقفصة" شعارات مؤيدة لأهالي سيدي بوزيد ومنددة بتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع البطالة ومطالبين بالعدالة الاجتماعية والتنموية.

واصلت وسائل الإعلام المحلية والرسمية تجاهل هذه التحركات الاجتماعية التي أخذت تتوسع وتزداد حدة شيئا فشيئا.

28 ديسمبر2010:

في أول رد فعل رسمي للرئيس التونسي على اندلاع الاحتجاجت الشعبية وانتشارها وتوسعها تحدث زين العابدين بن علي في خطاب بثته القناة الرسمية تونس 7، بدأ فيه بإدانة ما سماه "أعمال الشغب" متعللا بأن مثل هذه الأعمال تضر بصورة تونس لدى المستثمرين، وتوعد من سماهم بالمأجورين والمتطرفين بتطبيق القانون عليهم بكل حزم.

30 ديسمبر 2010:

بن علي يقوم بتعديل وزاري محدود فعين سمير العبيدي وزيرا جديدا للاتصال ووزيرا جديدا للشباب والرياضة ووزيرا جديدا للشؤون الدينية.

ليبيا ترفع القيود الإدارية المفروضة على التونسيين الراغبين في السفر والعمل في ليبيا ومعمر القذافي يأمر بمعاملتهم كمواطنين ليبيين.

3 يناير2011:

اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين محتجين وقوات الأمن استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وسقوط عدد كبير من الجرحى في مدينة رأس الجبل بولاية بنزرت.

4 يناير 2011:

وفاة محمد البوعزيزي الشاب الذي أوقد نار الاحتجاجات الشعبية في تونس متأثرا بجراحه بعد 18 يوما من محاولته الانتحار أمام مقر ولاية سيدي بوزيد.

خروج المظاهرات والاحتجاجت في تالة عن سيطرة قوات الأمن بعد مهاجمة المتظاهرين لمقر الحزب الحاكم ومبنى للشرطة وإحراقهما، وقوات الأمن تستنفر كل إمكانياتها الأمنية لقمع المتظاهرين.

6 يناير 2011:

السلطات التونسية تعتقل مدونين ومغني راب تونسي على خلفية تعريضهم بالنظام التونسي على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

7 يناير 2011:

المحامون ينظمون اعتصاما في أروقة المحاكم احتجاجا على الاضطهاد الأمني لهم.

8 يناير 2011:

قوات الأمن تقتل ستة أشخاص في مدينة تالة وشخصين في القصرين في مظاهرات عنيفة عمت منطقة الوسط الغربي للبلاد.

9 يناير 2011:

المظاهرات تصل للعاصمة تونس وتبدأ باجتياحها وتميزت بتصاعد للعنف ورفعت خلالها ولأول مرة منذ بداية الثورة التونسية "الياسمين" شعارات ضد الحكومة التونسية مطالبة بتغيير النظام وظهور هتاف "الشعب يريد تغيير النظام" الذي أصبح فيما بعد أيقونة ثورات الربيع العربي.

قوات الأمن تستعمل استعمال الرصاص الحي ضد المحتجين. إضراب 95% من المحامين.

سقوط أكثر من 35 قتيلا في مدينتي القصرين وتالة والرقاب.

10 يناير 2011:

زين العابدين بن علي يلقي خطابا جديدا في محاولة يائسة لتهدئة الأوضاع وحاول تقديم حلول للخروج مما سماه بالأزمة، وقدم وعدا بتوفير 300 ألف فرصة عمل جديدة لاحتواء نسبة البطالة بين حاملي الشهادات.

المتظاهرون في الشوارع لا يقتنعون بخطاب بن علي الثاني ولا يرون أنه كافيا لإيقاف المظاهرات والاضطرابات؟

الحكومة تعلق الدراسة في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى.

اندلعت أول مظاهرة وسط تونس العاصمة في ساحة البساج "أعتبرت أول مظاهرة في الثورة التونسية في العاصمة التونسية التي لم تنظم أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل. قامت قوات الأمن بقمعها.

11 يناير 2011:

المظاهرات تعم العاصمة تونس وتتمدد إلى الأحياء الشعبية الفقيرة والمهمشة والتي تعاني الفقر وسوء حالة البنية التحتية "حي الانطلاقة والتضامن وباب الجديد والزهروني ووادي الليل والكرم وحي الزهور والكبارية والسيجومي وباب الجزيرة وقصر السعيد وحلق الوادي" وأحرق المتظاهرون الغاضبون أغلب نقاط مراكز الشرطة في هذه الأحياء من العاصمة.

أحرق المتظاهرون بعض مقرات الحزب الحاكم، والشرطة تفرط في استخدام القوة مع المتظاهرين والمحتجين فيسقط 35 قتيلا في مدن الوسط والشمال الغربي خلال يومين.

قمعت قوات الأمن مظاهرة نظمها الفنانون التونسيون أمام المسرح البلدي في العاصمة.

12 يناير 2011:

الرئيس زين العابدين بن علي يعزل وزير الداخلية ويعين وزيرا جديدا.

تعامل قوات الأمن العنيف مع المتظاهرين يؤدي لسقوط قتلى وجرحى في مدن الجنوب التونسي لأول مرة وفي مدن أخرى بأنحاء تونس.

انتشار الجيش في العاصمة تونس وأغلب المدن الكبرى.

وزير الداخلية الجديد يفرض حظرا للتجول الليلي في مدن تونس الكبرى ولأجل غير محدد.

13 يناير 2011:

زين العابدين بن علي يلقي خطابه الثالث وقدم فيه تنازلات كثيرة، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات والعنف ووصول المتظاهرين إلى المباني الحكومية ومراكز حكومية حساسة أخرى.

14 يناير 2011:

تواصل المظاهرات بشوارع العاصمة تونس كالمظاهرة الكبرى بشارع الحبيب بورقيبة ضمت أبناء العاصمة وضواحيها وبالتوازي كانت هناك مظاهرات في مدن أخرى.

مظاهرة العاصمة وزخمها كان لها كلمة الفصل والثقل الأكبر في قرار الهروب الذي اتخذه بن علي على ما يبدو، بعدما هدد المتظاهرون بالتوجهة إلى قصر قرطاج مقر سكن زين العابدين الذي يقع بالضاحية الشمالية بالعاصمة وتواتر الأخبار على القصر الرئاسي بتلك المعلومات.

مغادرة زين العبدين بن علي للبلاد:

في يوم الجمعة 14 يناير 2011 أجبرت الانتفاضة الشعبية والمظاهرات المتواصلة وتهديد المتظاهرين بالذهاب لقصر الرئاسة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي كان يحكم البلاد بقبضةٍ حديدية طيلة 23 سنة على مغادرة البلاد بشكل مفاجئ إلى السعودية وحطت طائرته بمدينة جدة عل ساحل البحر الأحمر بالسعودية.

وأعلن الديوان الملكي السعودي قدوم بن علي وأسرته إلى الأراضي السعودية. وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي نشرته وكالة الأنباء السعودية ما نصه: "انطلاقًا من تقدير حكومة المملكة العربية السعودية للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب التونسي الشقيق وتمنياتها بأن يسود الأمن والاستقرار في هذا الوطن العزيز على الأمتين العربية والإسلامية جمعاء وتأييدها لكل إجراء يعود بالخير للشعب التونسي الشقيق فقد رحبت حكومة المملكة العربية السعودية بقدوم فخامة الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته إلى المملكة. وأن حكومة المملكة العربية السعودية إذ تعلن وقوفها التام إلى جانب الشعب التونسي الشقيق لتأمل ـ بإذن الله ـ في تكاتف كافة أبنائه لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخه".

بعد مغادرة بن علي إلى السعودية في 14 يناير 2011 أعلن الوزير الأول محمد الغنوشي توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس لمهامه استنادا للفصل 56 من الدستور التونسي والذي ينص على أن لرئيس الدولة أن يفوض الوزير الأول في حال عدم تمكنه من القيام بمهامه.

غير أن المجلس الدستوري أعلن إنه وبعد الإطلاع على الوثائق لم يكن هناك تفويض واضح يمكن الارتكاز عليه بتفويض الوزير الأول وبما أن الرئيس لم يستقل، وبما أن مغادرته حصلت في ظروف غير عادية ومعروفة وبعد إعلان الطوارئ، وهو ما يعني أنه لا يستطيع القيام بما تقتضيه مهام منصبه وهو ما يعني الوصول لحالة العجز النهائي وعليه قرر المجدلس الدستوري اللجوء للفصل 57 من الدستور وإعلان شغور منصب الرئيس.

بناء على ذلك أعلن في يوم السبت 15 يناير 2011 عن تولي رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة من 45 إلى 60 يوما من شغور منصب رئيس الجمهورية بحسب ما نص عليه الدستور.