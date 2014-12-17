تشاهدون على شاشتنا

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ملحوظة: كل المواعيد بتوقيت الدوحة +3 بعد توقيت غرينتش
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00:07
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08:00
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إعادة
فقرة سوريا اليوم
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00:08
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09:00
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بيت لحم-الآن-Live– AP
شروق الشمس فوق ساحة
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إعادة
النافذة التفاعلية
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09:00
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10:00
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المدينة الآن
صنعاء،تعز، تونس
الحدود الإسبانية مع جبل طارق
الجدار الغربي للقدس
ساحة زيونفي القدس –
شاطئ عسقلان 65 كيلومتر
تل أبيب
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10:00
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11:00
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صنعاء-الآن
تظاهرة للحركة الطلابية بجامعة صنعاء
رفضاً لاستمرار
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تعز-الآن
حفل تدشين قافلة ( مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار(
تنظيم الامانة العامة للحوار الوطني
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10:30
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12:00
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غزة-الآن-Live–SNG
مؤتمر القدس العلمي الثامن " سياسات
الجهة المنظمة : مؤسسة القدس الدولية في فلسطين وهي مؤسسة لها فرع في لبنان
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11:00
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00:00
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الحدود التركية السورية/ مقاطعة سانليورفا
صور مباشرة بالقرب من بلدة عين العرب(كوباني) السورية المحاصرة
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12:00
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00:13
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طرابلس-الآن
لقاء في مقر المؤتمر الوطني العام يجمع الحراك
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فقرة أهم الصور
من الوكالات
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فقرة
عين الجزيرة
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فقرة سوريا اليوم
أهم صور سوريا
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نشرة فيسبوك،نشرة
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00:13
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00:14
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الحدود السورية التركية-الآن
بث مباشر مع علاء اليوسف
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00:14
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00:15
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رفح-الآن
Walk and Talk
اعتصام داخل معبر رفح امام بوابة الجانب المصري
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الفاتيكان-الآن
رسالة البابا فرنسيس بمناسبة عيد الميلاد امام الآلاف من الحجاج الذين تجمعوا في ساحة القديس
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بغداد-الآن
جلسة طارئة لمجلس
بطلب من رئيس البرلمان سليم الجبوري.
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15:00
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16:00
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آتشيه–
الصلاة في مسجد بيت الرحمن الكبير عشية
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المدينة الآن
الحدود الإسبانية مع جبل طارق
صور مباشرة من مدينة بيت لحم
بث مباشر من بلدة بيت
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16:00
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17:00
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عمان-الآن
ينظم حزب جبهة العمل
وذلك بحضور الحركات
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17:00
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18:00
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جولات سوريا
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المدينة الآن
الحدود الإسبانية مع جبل طارق
صور مباشرة من مدينة بيت لحم
بث مباشر من بلدة بيت
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18:00
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19:00
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بريطانيا-الآن
ملكة بريطانيا تلقي خطابها السنوي
بمناسبة عيد الميلاد
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19:00
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21:00
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الولايات المتحدة
متابعة الإيجاز الصحفي
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20:00
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21:00
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فقرة أهم الصور
من الوكالات
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فقرة
عين الجزيرة
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فقرة سوريا اليوم
أهم صور سوريا
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نشرة فيسبوك،
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نواكشوط-تسجيل
محاضرة للشيخ ولد الددو
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21:00
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22:00
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نافذة تفاعلية
فعاليات الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في
اوضاع المسيحيين الفلسطينيين
نافذة تفاعلية لتلقي مداخلات المشاهدين عبر
وعبر موقع قناة الجزيرة مباشر على
FACEBOOK & TWITTER
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21:00
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24:00
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هولندا-الآن
الدورة الشرعية الخامسة
تحت شعار
الوسطية منهج شرعي
فعاليات الملتقى الخامس والعشرين بمركز الفرقان
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24:00
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01:00
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فقرة
سوريا اليوم
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فقرة أهم الصور
من الوكالات
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فقرة
عين الجزيرة
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أهم صور سوريا
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نشرة فيسبوك،نشرة
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01:00
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00:00
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نواكشوط-تسجيل
محاضرة للشيخ ولد الددو
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02:30
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00:00
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تايلاند-الآن
شاطئ بان نام كيم ،