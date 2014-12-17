تشاهدون على شاشتنا

00:07 08:00 إعادة فقرة سوريا اليوم

00:08 09:00 بيت لحم-الآن-Live– AP شروق الشمس فوق ساحة

المهد صباح يوم عيد الميلاد

إعادة النافذة التفاعلية

09:00 10:00 المدينة الآن صنعاء،تعز، تونس الحدود الإسبانية مع جبل طارق الجدار الغربي للقدس ساحة زيونفي القدس –

تبعد مسافة 15 دقيقة سيرا على الأقدام من البلدة القديمة في القدس شاطئ عسقلان 65 كيلومتر

غرب القدس وتبث من كاميرتين في نفس الوقت تل أبيب

10:00 11:00 صنعاء-الآن تظاهرة للحركة الطلابية بجامعة صنعاء رفضاً لاستمرار

سيطرة المليشيات المسلحة التابعة للحوثيين كلية الطب والعلوم الصحية

تعز-الآن حفل تدشين قافلة ( مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار( تنظيم الامانة العامة للحوار الوطني

10:30 12:00 غزة-الآن-Live–SNG مؤتمر القدس العلمي الثامن " سياسات

التهويد السكاني في القدس ، التداعيات والمواجهة " الجهة المنظمة : مؤسسة القدس الدولية في فلسطين وهي مؤسسة لها فرع في لبنان

اضافة الى فرع فلسطين ويديرها مقرر لجنة القدس في التشريعي د احمد ابو حلبية ، وستتضمن عرضا لبحوث علمية

عن القدس تتناول ما وصل اليه حال المدينة المقدسة بفعل استمرار اسرائيل في سياسة

تهويدها وطمس معالم العروبة فيها

11:00 00:00 الحدود التركية السورية/ مقاطعة سانليورفا صور مباشرة بالقرب من بلدة عين العرب(كوباني) السورية المحاصرة

12:00 00:13 طرابلس-الآن لقاء في مقر المؤتمر الوطني العام يجمع الحراك

المدني والنشطاء السياسيين والممثلين عن المعتصمين في الساحات من مختلف المدن

الليبية

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00:13 00:14 الحدود السورية التركية-الآن بث مباشر مع علاء اليوسف

00:14 00:15 رفح-الآن Walk and Talk اعتصام داخل معبر رفح امام بوابة الجانب المصري

تنظمه اللجنة الوطنية لكسر الحصار واعادة الإعمار

الفاتيكان-الآن رسالة البابا فرنسيس بمناسبة عيد الميلاد امام الآلاف من الحجاج الذين تجمعوا في ساحة القديس

بطرس

بغداد-الآن جلسة طارئة لمجلس

النواب العراقي لمناقشة والتصويت على الموازنة المالية الاتحادية العامة لعام

2015 بطلب من رئيس البرلمان سليم الجبوري.

15:00 16:00 آتشيه–

اندونيسيا/الآن الصلاة في مسجد بيت الرحمن الكبير عشية

الذكرى العاشرة لكارثة تسونامي

المدينة الآن الحدود الإسبانية مع جبل طارق صور مباشرة من مدينة بيت لحم بث مباشر من بلدة بيت

ساحور

16:00 17:00 عمان-الآن ينظم حزب جبهة العمل

الإسلامي ملتقى وطني لمناقشة (صفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، والاعتقالات

السياسية) وذلك بحضور الحركات

الشعبية والسياسية والنقابية

17:00 18:00 جولات سوريا

المدينة الآن الحدود الإسبانية مع جبل طارق صور مباشرة من مدينة بيت لحم بث مباشر من بلدة بيت

ساحور

18:00 19:00 بريطانيا-الآن ملكة بريطانيا تلقي خطابها السنوي بمناسبة عيد الميلاد

19:00 21:00 الولايات المتحدة متابعة الإيجاز الصحفي

للبيت الأبيض والخارجية الأمريكية والأمم المتحدة

20:00 21:00 فقرة أهم الصور من الوكالات فقرة عين الجزيرة فقرة سوريا اليوم أهم صور سوريا

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نشرة

توتير، توتيت فيديو

نواكشوط-تسجيل محاضرة للشيخ ولد الددو

بعنوان "ماضي وحاضر الامة الاسلامية"

21:00 22:00 نافذة تفاعلية فعاليات الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في

مدينة بيت لحم تحت شعار "أنا أريد العدالة" اوضاع المسيحيين الفلسطينيين نافذة تفاعلية لتلقي مداخلات المشاهدين عبر

الهاتف و Webcam وعبر موقع قناة الجزيرة مباشر على FACEBOOK & TWITTER

21:00 24:00 هولندا-الآن الدورة الشرعية الخامسة

والعشرين تحت شعار الوسطية منهج شرعي

ومطلب حضاري فعاليات الملتقى الخامس والعشرين بمركز الفرقان

بمدينة أندهوفن علما بأن هذا الملتقى يعتبر واحد من الملتقيات الهامة التي تقام

في أوروبا ويحظى بمتابعه جماهيرية عالية ومشاركة كبيرة من شخصيات شعبية ورسمية

وعلماء من مختلف أنحاء العالم مثل : الدكتور عمر عبد الكافي، الدكتور سعد

البريك، الدكتور عصام البشير، الدكتور عبد الله المصلح، الدكتور سعد الغانم

24:00 01:00 فقرة سوريا اليوم

فقرة أهم الصور من الوكالات فقرة عين الجزيرة أهم صور سوريا

نشرة فيسبوك،نشرة

توتير،توتيت فيديو

01:00 00:00 نواكشوط-تسجيل محاضرة للشيخ ولد الددو

بعنوان "ماضي وحاضر الأمة الاسلامية"