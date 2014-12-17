تجديد ترخيص دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

جدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة 12 شهرا ترخيص دخول المساعدات الإنسانية بدون موافقة الحكومة السورية إلى الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا عبر أربعة معابر، من تركيا والعراق والأردن.

ويجيز القرار الذي اعتمده المجلس بالإجماع، إدخال شحنات مساعدات عبر معبر اليعربية على الحدود مع العراق ومعبر الرمثا من الأردن، ومعبري باب السلام وباب الهوى من تركيا. ويؤدي المعبران التركيان لأراض يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

ويدعو القرار إلى مواصلة العمل بآلية مراقبة لتحميل قافلات المساعدة في الدول المجاورة، والتي تؤكد لسوريا أن القافلات تحمل بالفعل مواد إغاثة إنسانية.

ويقول القرار إن المجلس يشعر "بقلق بالغ" بسبب عدم تطبيق قرارات سابقة تطالب بزيادة وصول المساعدات للمدنيين السوريين المحاصرين في مناطق يصعب الوصول إليها، وبسبب البراميل المتفجرة والضربات الجوية، وتعذيب الأطفال، والإساءة إليهم.

وأدان مجلس الأمن في القرار معوقات توصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود والخطوط الأمامية. وأضاف أنه يتعين على وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها، "زيادة الشحنات الإنسانية للمناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها بما في ذلك استخدام المعابر الحدودية (المصرح لها) بأفضل الطرق الممكنة".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 12.2 مليون سوري يحتاجون الآن للمساعدات الإنسانية.