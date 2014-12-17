تاريخ جديد يُكتب للعلاقة الأمريكية الكوبية

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه سيعيد فتح سفارة بلاده في العاصمة الكوبية هافانا قريبا، وذلك عقب مفاوضات مع حكومة كوبا التي انتهت بإطلاق سراح الأمريكي آلان غروس من سجون كوبا بعد خمس سنوات اعتقال.

وأوضح أوباما أن هناك واشنطن وهافانا ستتعاونان لمكافحة "الإرهاب" والمخدرات، مشيرا إلى أن واشنطن ستعيد النظر في تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب.

وقال إنه سيناقش قريبا في الكونغرس الأمريكي رفع الحظر المفروض على كوبا، مضيفاً "سننهي سياسة عفا عنها الزمن في العلاقة مع كوبا"، بعد قطيعة بين البلدين استمرت 54 عاماً.

وكان الرئيس أوباما قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكوبي راؤول كاسترو لمناقشة التغير في السياسة الأميركية إزاء كوبا، ودعاه لدعم حقوق الإنسان ورفع القيود عن العمل السياسي وحرية التجارة.

وبالعودة للمفرج عنه آلان غروس كان قد اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2009 وحُكم عليه بالسجن 15 عاما لتورطه في تهريب معدات إنترنت قالت هافانا إنها تأتي في إطار عمليات تجسس، والذي وصل إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن صباح الأربعاء.

ومن المتوقع أن يجري كاسترو مؤتمراً صحفياً يخاطب فيه الكوبيين للإعلان عن التطورات الحالية في العلاقة الأمريكية الكوبية.