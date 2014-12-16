منظومة آرو الإسرائيلية تفشل باختبار لاعتراض الصواريخ

منظومة "Arrow 3" صورة أرشيفية (Getty)

قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن نظام الدفاع الصاروخي البالستي "Arrow 3" الذي طورته إسرائيل فشل في أول اختبار حي لاعتراض الصواريخ الثلاثاء في انتكاسة جديدة للنظام الذي دعمته الولايات المتحدة وصمم ليكون حاجزا منيعا ضد إيران.

وأضافت المصادر أن مشغلي بطارية الصواريخ "Arrow 3" في قاعدة بلماحيم الجوية على ساحل البحر المتوسط ألغوا إطلاق صاروخ الاعتراض بعد فشله في اكتشاف صاروخ آخر أطلق فوق المتوسط.

وقال مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء مشترطا عدم نشر اسمه أو منصبه "كان هناك عد تنازلي للإطلاق لكن لم يحدث شيء.. ثم اتخذ قرار بعدم إهدار الصاروخ الاعتراضي".

ونظام أرو جزء من عدة عناصر لنظام دفاع جوي إسرائيلي متكامل بني للتصدي لأي هجمات صاروخية قد تشنها إيران أو سوريا أو الجماعات المتحالفة معهما في لبنان وغزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان "في إطار الاستعدادات لاختبار اعتراض مستقبلي.. أطلق صاروخ مستهدف ومضى في مساره بنجاح".

ولم يكن لدى متحدث باسم الوزارة تعليق فوري ردا على سؤال حول ما إذا كانت تجربة يوم الثلاثاء مصممة لاختبار عملية اعتراض كاملة.

وصممت صواريخ "Arrow 3" الاعتراضية لاختراق الغلاف الجوي للأرض حيث يمكن لرؤوسها الحربية أن تنفصل لتصبح وسيلة "انتحارية" يمكنها تعقب وضرب الأهداف. وتهدف هذه الصواريخ التي تصل لارتفاعات عالية إلى تدمير الصواريخ النووية أو البيولوجية أو الكيمائية بشكل آمن آمن.

ويتم تطوير نظام "Arrow" بشكل مشترك بين شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للدولة وشركة بوينج الأميركية. ونشر إصدار سابق منه هو "Arrow 2" قبل أكثر من عشر سنوات ويقول مسؤولون إن معدلات النجاح في اختباراته تصل إلى حوالي 90%.

لكن ووفقا لوزارة الدفاع فقد انتهى اختبار اعتراض لنظام "Arrow 2" يوم التاسع من سبتمبر الماضي على نحو غير حاسم. وقالت دورية "Defense news" الأميركية في وقت لاحق إن صاروخ "Arrow 2" الاعتراضي لم يصب هدفه.