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مقتل 25 بانفجار سيارتين مفخختين برداع باليمن

16/12/2014
يمنيون بجوار سيارة انفجرت في وقت سابق في صنعاء (أرشيف-رويترز)

قالت مصادر محلية وطبية إن 25 شخصا على الأقل لقو مصرعهم حينما انفجرت سيارتان ملغومتان في مدينة رداع في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأضافت المصادر أن السيارة الملغومة الأولى انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش يديرها أفراد من جماعة الحوثي أثناء مرور حافلة مدرسية. وهو ما أدى إلى مقتل 15 تلميذا. ثم وقع الانفجار الثاني بالقرب من منزل مسؤول في المنطقة ترددت شائعات أنه يؤيد الحوثيين وهو ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص آخرين ليصبح مجموع قتلى الانفجارين 25 قتيلا.

وثبت الحوثيون أقدامهم بوصفهم أصحاب اليد المسيطرة الجدد في اليمن بعدما بسطوا سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر الماضي دون مقاومة تذكر من الأهالي أو من إدارة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأدى هذا الصعود المدوي للحوثيين إلى إغضاب تنظيم القاعدة الذي يختلف أيديولجيا مع الحوثيين ويعتبر الحوثيين عملاء لإيران.

وبالإضافة إلى صعود تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وسيطرة الحوثيين على صنعاء فإن اليمن يواجه حركة انفصالية في الجنوب أيضا.

كما أدت حالة عدم الاستقرار المتفشية والآخذة في الانتشار في اليمن إلى مخاوف لدى السعودية المجاورة وغيرها من دول الخليج.

يذكر أن محافظة رداع تعتبر معقلا تقليديا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

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