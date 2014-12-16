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مقتل 100 جندي سوري و80 مقاتلا معارضا بوادي الضيف

16/12/2014
  انفجار في منطقة وادي الضيف "reuters"

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في المعارضة السورية أن نحو مئة جندي سوري و80 مقاتلا معارضا قتلوا خلال معركة استمرت يومين سيطرت خلالها المعارضة المسلحة على معسكر وادي الضيف.

وأضاف المصدر أن مقاتلين من بينهم عناصر من جبهة النصرة سيطروا على المعسكر الواقع على الطريق الرئيسي الواصل بين شمال البلاد وجنوبها في محافظة إدلب أمس الاثنين.

وكانت القوات النظامية قد نجحت من قبل في التصدي لهجمات عديدة على معسكر وادي الضيف الذي يحاصره مقاتلو المعارضة منذ عامين.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة تقرير المصدر الذي يقول إنه يتتبع مسار الصراع بين الطرفين.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر حكومية سورية .

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