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عشرات القتلى في احتجاز رهائن بمدرسة في باكستان

16/12/2014
جندي باكستاني يساعد بعض التلاميذ الناجين "Getty"

قتل أكثر من 126 وأصيب العشرات باقتحام 6 مسلحين مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور الواقعة شمال غرب البلاد، في هجوم تبنته حركة طالبان باكستان، ردا على عمليات الجيش في شمال وزيرستان، حسب قول الحركة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد، إن من بين القتلى 11 طالبا ومعلمة وضابط أمن، حيث تحتجز الحركة نحو 500 طالب كرهائن، كما أن معظم طلاب المدرسة من أبناء أفراد الجيش الباكستاني وهم في الابتدائية والثانوية.

وأفاد المراسل بأن الجيش الباكستاني تمكن من إجلاء العشرات من طلاب المدرسة، ولكن المسلحين احتجزوا مدرسين رهائن.

ووفق الناطق باسم حركة طالبان محمد خراسان، فإن التعليمات للمسلحين، بأن لا يتعرضوا للطلاب الذين هم في معظمهم من أبناء الضباط، وأن يأخذوا مدرسين رهائن لتلبية مطالب الحركة التي لم يكشف عنها.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن الاشتباكات ما زالت متواصلة بين قوات الجيش، التي اقتحمت المدرسة والمسلحين الستة، مشيرا إلى أن المسلحين يحملون أحزمة ناسفة، وفق الناطق باسم الحركة.

ونقل زيدان عن طالبان، أنه تم التخطيط لهذا الهجوم منذ أكثر من شهر، ردا على العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الباكستاني في المناطق القبلية بشمال وزيرستان منذ أكثر من أربعة أشهر وأدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

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