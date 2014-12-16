النفط يتراجع دون 55 دولار مع بدء بورصة نيويورك

منشأة لتكرير النفط الصخري (Getty-أرشيف)

تراجع سعر برميل النفط مع افتتاح سوق نيويورك الثلاثاء وهوى إلى ما دون 55 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ خمس سنوات ونصف السنة بسبب مخاوف من تراجع الطلب.

وعند الساعة الساعة الثانية والربع ظهرا بتوقيت غرينتش خسر برميل الخام المرجعي الخفيف "سويت لايت كرود" يناير "2015" 1.67 دولار إضافيا ليبلغ سعره 54.24 دولارا وهو أدنى مستوى له منذ بداية مايو 2009 في سوق مبادلات نيويورك "نيمكس".

وقال مات سميث المحلل الاقتصادي "إن دورة التراجع الجهنمية مستمرة في سوق النفط، والأسعار تعاني من آفاق الطلب غير المشجعة بعد إعلان انكماش الإنتاج الصناعي الصيني".

والصين هي ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط أيضا بعد الولايات المتحدة، وقدرت الوكالة الأميركية للإعلام حول الطاقة أن الصين يمكن أن تصبح في 2014 أول مستورد عالمي للنفط متقدمة على الولايات المتحدة.

وخفضت الولايات المتحدة وارداتها من النفط الخام منذ ظهور النفط الصخري "الشيست" والنمو القوي لإنتاجها النفطي.

وحتى وإن كانت الولايات المتحدة لا تصدر نفطها الخام فإن الإنتاج الاميركي المتنامي يضاف على أية حال إلى فائض العرض الذي يؤثر اليوم سلبا على الأسعار من خلال إجبار مزودي الولايات المتحدة التقليديين على البحث عن أسواق جديدة لبضاعتهم من البترول الخام.

وأضاف سميث أن جهات العرض "لا الولايات المتحدة التي تنتج النفط الصخري ولا أوبك" ترسل إشارات تظهر على أنها على استعداد للتحرك لتغيير وضع فائض الإنتاج النفطي الحالي.