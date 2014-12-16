استشهاد فلسطيني في مواجهات مع قوات الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطيني "Getty"

استشهد الشاب الفلسطيني محمود عدوان برصاص جنود إسرائيليين في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا لتنفيذ حملة اعتقال.

وقال شهود إن عددا من مواطني المخيم ألقوا حجارة على قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن محمود عدوان (20 عاما) كان متواجدا على سطح منزله بالمخيم عندما أصيب بالرصاص.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن متفجرات بدائية الصنع ألقيت على القوات الإسرائيلية أيضا.

وأضاف اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن القوات الإسرائيلية الخاصة تعرضت للهجوم خلال عملية ليلية في قلنديا. وخلال تبادل إطلاق النار قتل إرهابي والآخر أصيب واحتجز."

وتصاعدت أعمال العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية. وقتل 11 إسرائيليا خلال هجمات فلسطينية كما قتل 13 فلسطينيا من بينهم عدد من المهاجمين.

وفي الأسبوع الماضي توفي وزير فلسطيني بعد أن ضربه جندي إسرائيلي خلال مظاهرة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.