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إعادة فتح سفارة بريطانيا بالقاهرة بعد توقف 9 أيام

16/12/2014
فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني "Getty"

 قالت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان إنها استأنفت خدماتها العامة يوم الثلاثاء بعد توقف دام تسعة أيام لأسباب أمنية.

ونقل بيان السفارة عن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قوله "إنه من دواعي سروري أن السفارة البريطانية في القاهرة استأنفت خدماتها العامة بالكامل اليوم. وأعرب عن امتناني للتعاون الوثيق من قبل الحكومة المصرية الذي جعل هذا الأمر ممكنا."

وقال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن "إنه خبر عظيم حيث إنه بفضل التعاون الحيوي الذي قدمته الحكومة المصرية استأنفنا اليوم الخدمات العامة بالكامل في السفارة البريطانية في القاهرة."

كانت بريطانيا قد أغلقت سفارتها في القاهرة أمام الجمهور في السابع من ديسمبر كانون الأول وأغلقت سفارة كندا أبوابها في اليوم التالي ولم تفتح بعد وفقا لخدمة هاتف الطوارئ بالسفارة.

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