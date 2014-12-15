مفاوضات بين أمريكا وإسرائيل وتوجه فلسطينيي لمجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي

هدد سيلفان شالوم الوزير في الحكومة الإسرائيلية عن حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن "أي إجراءات فلسطينية أحادية الجانب ستقابلها إسرائيل بالمثل". وقررت القيادة الفلسطينية الليلة الماضية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي بعد غد الأربعاء لطلب التصويت على مشروع القرار الفلسطيني للاعتراف بالدولة الفلسطينية وانهاء الاحتلال ضمن فترة زمنية لا تتعدى العامين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الاثنين عن شالوم القول إن " التحرك الفلسطيني المزمع في مجلس الأمن يشكل انتهاكاً سافرا لاتفاقات أوسلو وإذا نال دعما دوليا فإنه سينهي مفعول أي اتفاق ثنائي"

والتقى جون كيري وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في روما اليوم حيث كان الوزير الأمريكي قد بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف عملية السلام في الشرق الأوسط أمس الأحد.

وكان نتنياهو صرح للصحفيين لدى صعوده الطائرة متوجها إلى العاصمة الايطالية بقوله : "لن نقبل محاولات لفرض تحركات أحادية الجانب علينا بإلزامنا بجدول زمني محدد".

وتعارض إسرائيل التحركات الدبلوماسية أحادية الجانب التي يقوم بها الفلسطينيون لأنها ترغب في أن تتم المفاوضات من خلال محادثات مباشرة بين الجانبين. لكنها ترفض تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية وهو شرط مسبق للفلسطينيين لاستئناف مثل هذه المحادثات.

وقال زعماء فلسطينيون إنه في حال فشل محاولتهم في مجلس الأمن الدولي سوف يتقدمون بطلب للانضمام إلى أكثر من 500 منظمة أممية ودولية من بينها المحكمة الجنائية الدولية وهو تحرك من شأنه أن يثير حفيظة إسرائيل بدرجة أكبر.