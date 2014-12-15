مصر تعيد تركيب تمثال أمنحتب الفرعوني بعد تحطمه

تمثال فرعوني -أرشيف

قالت وزارة الآثار المصرية في بيان يوم الاثنين إنها نجحت في إعادة تركيب تمثال الملك أمنحتب الثالث -والد اخناتون فرعون التوحيد- في معبده بمدينة الأقصر الجنوبية التي كانت عاصمة لعصر يطلق عليه علماء المصريات عصر الإمبراطورية المصرية (1567-1085 قبل الميلاد).

ولأمنحتب الثالث الذي حكم البلاد بين عامي 1417 و1379 قبل الميلاد عدة تماثيل في المدينة الجنوبية ويزين تمثالا ممنون الكبيران مدخل معبده الجنائزي.

وقال البيان إن التمثال الذي أعيد تركيبه منحوت من حجر الكوارتزيت ويبلغ ارتفاعه 13 مترا ويجسد الملك واقفا يقدم ساقه اليسرى عن اليمنى "كما لو كان يستقبل القادمين من جهة الشمال."

وأضاف أن التمثال كان مقسما إلى أربع كتل ضخمة ومئات القطع الصغيرة منذ تعرضه للتدمير في زلزال ضرب البلاد منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام وأدى إلى تدمير معبد أمنحتب الثالث بالكامل.

وقال بيان البعثة المصرية-الألمانية المشتركة "تمكنا من ترميمه وإعادة تركيبه من جديد" واستغرق ذلك نحو شهرين نظرا لثقل وزن التمثال الذي يبلغ نحو 50 طنا.