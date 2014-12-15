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قرعة أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

15/12/2014

أجريت اليوم الاثنين قرعة الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن مواجهات أقل ما توصف به أنها نارية جاء على رأسها المباراة التي ستجرى بين فريقي برشلونة الإسباني ومانشستر ستي الإنجليزي.

وكذلك فإن من بين المواجهات القوية المنتظرة في دور الستة عشر مباراة ريال مدريد الإسباني وشالكة الألماني، واللقاء الذي سيجمع بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جريمان الفرنسي.

وتكمن أهمية تلك المواجهات في قيمة اللاعبين ضمن الفرق التي ستجرى فيما بينها المباريات، فقد احتلت المباراة التي ستجرى بين فريقي برشلونة ومانشستر سيتي المركز الأول من حيث قيمة اللاعبين، فقد بلغت قيمة لاعبي الفريقين مليار و61 مليون يورو.

بينما جاءت مباراة ريال مدريد وشالكة في المركز الثاني بقيمة إجمالية للاعبين المشاركين بها قدرها 899 مليون يورو، أما مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان فاحتلت المركز الثالث بقيمة 842 مليون يورو للاعبين بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الأوروبي على النت والمهتم بأسعار اللاعبين وصفقات انتقالهم.

يذكر أن ألمانيا تشارك في البطولة الأوروبية بنصيب الأسد، حيث تأهلت أربع فرق ألمانية وتليها إنجلترا وإسبانيا في المركز الثاني.

وستخوض الفرق التي تتصدر مجموعاتها في الدور الأول منافسات جولة الذهاب على ملاعب الفرق المنافسة وذلك في أيام 17 و18 و24 و25 فبراير، على أن تكون جولة الإياب على ملاعبها في أيام 10 و11 و17 و18 مارس 2015المقبل.

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