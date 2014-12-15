النصرة تسيطر على قاعدة عسكرية شمال غرب سوريا

صورة أرشيفية لأحد مقاتلي جبهة النصرة يحتفل بريف إدلب (Getty)

تمكنت جبهة النصرة "الذراع السوري لتنظيم القاعدة" الاثنين من السيطرة على قاعدة عسكرية إستراتيجية تابعة لقوات النظام في ريف إدلب بعد هجوم واشتباكات استمرا حوالي 24 ساعة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد "سيطرت جبهة النصرة "تنظيم القاعدة في بلاد الشام" مدعومة بتنظيم جند الأقصى على معسكر وادي الضيف ومحيطه بريف مدينة معرة النعمان، بعد هجوم عنيف بدأتاه صباح أمس الأحد، تمكنتا خلاله من السيطرة على حواجز ومواقع قوات النظام داخل المعسكر ومحيطه".

وسيسمح هذا الانتصار السريع لمقاتلي النصرة بالسيطرة على أغلب مناطق ريف إدلب الحدودية مع تركيا.

وكانت أبرز قوى المعارضة تحاصر معسكر وادي الضيف الخاضع لقوات النظام منذ حوالى عامين دون أن تتمكن من السيطرة عليه.

ويقول مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية "إن تقدم الجهاديين له أهمية رمزية كبيرة كما أنه يظهر أن جبهة النصرة تسيطر فعلا على المنطقة".

وخلال هجومها على معسكر وادي الضيف "استخدمت جبهة النصرة دبابات وأسلحة ثقيلة أخرى كانت قد استولت عليها الشهر الماضي من "جبهة ثوار سوريا المدعومة من الغرب" بحسب مديرالمرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

ويسيطر مقاتلو المعارضة على معرة النعمان أكتوبر 2012، ويحاولون منذ ذلك الوقت التقدم باتجاه معسكري الحامدية ووادي الضيف القريبين واللذين توجد فيهما قوات ضخمة للنظام يتم تامين الإمدادات لها غالبا عبر الجو.