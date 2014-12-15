البنك الدولي يحث مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية

البرصة المصرية

دعت مسؤولة كبيرة في البنك الدولي مصر الإثنين إلى تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية وعدت بها قبل مؤتمر دولي في مارس اذار تأمل الحكومة أن تجتذب خلاله استثمارات بأكثر من 12 مليار دولار. وتقول الحكومة منذ شهور إنها ستعدل القواعد التنظيمية للاستثمار وتنشئ مجمعا لخدمات الاستثمار للإجراءات الإدارية لمساعدة المستثمرين الأجانب على تجنب المعوقات البيروقراطية.

لكن المستثمرين يقولون إنهم لم يشاهدوا سوى الخطوط العامة لتلك الإصلاحات وإنهم يريدون الاطلاع على التفاصيل قبل أن يتمكنوا من التخطيط لاستثمارات جديدة أو توسيع استثمارات قائمة في اقتصاد تضرر من الاضطراب السياسي منذ انتفاضة عام 2011.

وقالت هالة بريدي المديرة الاقليمية بالبنك للشرق الأسط وشمال افريقيا في القاهرة "سؤالنا لهم الآن هو: ما نوع الإصلاحات التي يمكنكم فعلها من الآن وحتى مارس؟"

وأضافت "ينبغي أن تظهروا جديتكم بعمل بعض تلك الأشياء الآن فعليا. دعونا نر ما إذا كان هذا سيحدث … سيكون هذا إشارة مهمة للغاية للمجتمع الدولي بشأن ما إذا كان بوسعهم عمل شيء أكثر من مجرد العزم .. إذا كانت لديهم بالفعل القدرة على التنفيذ." وأشادت بريدي بالتزام الحكومة باتخاذ خطوات حساسة سياسيا ووصفت برنامجها الاقتصادي بأنه "واقعي" و"قابل للتحقيق".

وتهدف مصر لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى ستة بالمئة في غضون خمس سنوات بحلول السنة المالية 2018-2019 من أقل من اثنين بالمئة في 2010-2011 وخفض عجز الميزانية خلال تلك الفترة إلى 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من أكثر من 12 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في 30 من يونيو حزيران.