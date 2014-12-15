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إخلاء آخر مخيمات المتظاهرين بهونغ كونغ

15/12/2014
عودة الحياة لوسط هونغ كونغ بعد إخلاء آخر مخيمات المعتصمين (EPA)

قامت شرطة هونغ كونغ الاثنين بإخلاء آخر مخيم للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، واضعة بذلك حدا نهائيا لاعتصام استمر أكثر من شهرين.

ويعد هذا المخيم هو الأصغر ويضم عشرين متظاهرا فقط وهو الأصغر من بين ثلاثة مخيمات كان المتظاهرون أقاموها منذ 28 سبتمبر الماضي بأحد الأحياء التجارية بشرق الجزيرة التجارية.

وكانت السلطات قد أخلت الأسبوع الماضي المخيم الرئيسي الواقع في حي أدميرالتي واعتقلت أكثر من مئتي شخص. كما تمت إزالة موقع آخر في الجزء الجنوبي من هونغ كونغ في نهاية نوفمبر الماضي.

وقام بعض المتظاهرين الاثنين بتفكيك خيمهم وحزم أمتعتهم ورفعوا لافتة كتب عليها "سنعود".

وقالت إحدى المتظاهرات لوكالة الأنباء الفرنسية "أنا مستعدة للرحيل، لا أريد أن اعتقل، أريد أن ابقى حية لمواجهات جديدة".

وتأتي عمليات الإخلاء بعد قرار للمحكمة العليا بعدما لجأ إليها تجار وشركات للنقل المشترك.

وتراجع عدد المتظاهرين بشكل واضح منذ أن بلغت الاحتجاجات ذروتها في 28 سبتمبر الماضي مع تظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت.

وشهدت هونغ كونغ بسبب هذه التظاهرات والاحتجاحات أخطر أزمة سياسية منذ عودتها إلى فلك الصين عام 1997.

ووافقت بكين على مبدأ الاقتراع العام المباشر لانتخاب الرئيس المقبل للسلطة التنفيذية العام 2017، لكنها تتمسك بأن يحظى المرشحون بموافقة لجنة موالية لها.

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