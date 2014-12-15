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أردوغان يرفض الانتقادات الأوروبية حول "اعتقالات الصحفيين"

15/12/2014

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين بشدة انتقادات الاتحاد الأوروبي لمداهمات الشرطة  لعدد من المقارات الصحفية واعتقال 24 شخصا من بينهم صحفيون.  وفي أول تصريحات له قال أردوغان خلال تدشين منشآه  جديدة  للطاقة : " نحن لا نهتم ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف  يأخذنا(يسمح لنا بالانضمام ) أم لا . الآن نحن نركز على حماية أمننا  القومي ".

وأضاف " يقولون إن الأمر يتعلق بحرية الصحافة ولكن الأمر ليس له علاقة  بحرية الصحافة على الإطلاق " واتهم الصحفيين بأنهم جزء من شبكة إجرامية  معقدة تهدف لتقويض الحكومة .

كانت مداهمات الشرطة انصبت على صحيفة "زمان" وقناة "سامانيولو"  التليفزيونية ، وكلتاهما لديهما صلة التابعة لرجل المعارض فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة.  كما جرى اعتقال مسؤولين بالشرطة من بينهم مدير محلي.

يذكر أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي  فيديريكا  موجيرني  صرحت بأن حملة الاعتقالات  تسير ضد القيم والمعايير الأوروبية  التي تطمح تركيا في أن تكون جزءا منها".

يشار إلى أنه تم الاعتراف بتركيا كمرشحة لنيل العضوية الكاملة بالتكتل  منذ عام 1999 لكنها تكافح من أجل التقدم صوب العضوية.

ويجري الآن وصف الاعتقالات الأخيرة بأنها بمثابة الخطوة التالية ضد ما  يسمى بـ "الدولة الموازية".  ووصفت صحيفة زمان  المداهمات  بأنها بمثابة "يوم أسود" بالنسبة  للديمقراطية في تركيا ، كما أعربت  صحف أخرى عن قلقها إزاء تعرض الصحافة للتكميم.

غير أن منافذ إعلامية أخرى رددت بصورة كبيرة اتهامات  بأن أؤلئك المعتقلين كانوا يتآمرون من أجل القيام  بانقلاب.  وتنفي حركة جولن محاولتها الإطاحة بالحكومة التركية.

 

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