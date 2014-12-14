قطر تخفض توقعاتها لنمو ناتجها المحلي إلى 7.7%

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية الأحد إنه من المرجح أن ينمو اقتصاد قطر 7.7% في 2015 بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة لكنه لا يزال أعلى من نمو متوقع للعام الحالي قدره 6.3%.

وتوقعت الوزارة في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية أن يقفز الفائض المالي لقطر عضو منظمة أوبك إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 من 5.5% في توقعات سابقة في يونيو الماضي.

وأضافت الوزارة أن تراجع أسعار النفط قد يقلص التوقعات إذا استمر لفترة أطول أو إذا أصبح أكثر حدة لكن من المرجح أن يستمد الاقتصاد الكلي حماية من المركز المالي القوي للبلاد.