البث الحي
منوعات

قطر تخفض توقعاتها لنمو ناتجها المحلي إلى 7.7%

14/12/2014

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية الأحد إنه من المرجح أن ينمو اقتصاد قطر 7.7% في 2015 بانخفاض طفيف عن توقعات سابقة لكنه لا يزال أعلى من نمو متوقع للعام الحالي قدره 6.3%.

وتوقعت الوزارة في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية أن يقفز الفائض المالي لقطر عضو منظمة أوبك إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015 من 5.5% في توقعات سابقة في يونيو الماضي.

وأضافت الوزارة أن تراجع أسعار النفط قد يقلص التوقعات إذا استمر لفترة أطول أو إذا أصبح أكثر حدة لكن من المرجح أن يستمد الاقتصاد الكلي حماية من المركز المالي القوي للبلاد.

المزيد من منوعات

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

شرطي فرنسي يطرح مصورا على الأرض ويصيبه بجروح (فيديو)

المصور كلوتير أتشي (رويترز)