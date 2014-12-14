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فيسبوك: لاتوجد خطة حالية لإضافة زر "Dislike"

14/12/2014
مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك (Getty)

قال مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك والرئيس التنفيذي للشركة عدم وجود أي خطة حالية لفيسبوك لإضافة زر "Dislike" يتيح لمستخدمي شبكته الاجتماعية إبداء عدم إعجابهم بمشاركات الأخرين.

وأوضح زوكربيرغ أن شركته تدرس حالياً مجموعة من الحلول تتيح لمستخدمي فيسبوك طريقة أكثر فعالية وحميمية للتعبير عن مشاعرهم بشكل أفضل لتكون إلى جانب زر الإعجاب "Like".

وتابع زوكربيرغ في احتفالية أقيمت بمقر فيسبوك الرئيسي بأميركا "هناك المزيد من المشاعر التي نريد التعبير عنها مثل الأمور التي تدعو للحزن، وهذا الأمر يجعل كثير من المستخدمين يشعرون بعدم الراحة بالضغط على زر "Like" معها.

وأضاف رئيس فيسبوك "من الخيارات المطروحة لإعطاء المستخدمين قدرة أكبر على التعبير زر إبداء عدم الإعجاب "Dislike" لكنه خيار لايزال تحت الدراسة حاليا  ولسنا متسرعين في تنفيذه ولا توجد خطة حالية لإضافته".

وقال زوكربيرغ إن شركته تريد تنفيذ ما وصفه بـ"الخيارات الصحيحة" للتعبير عن المشاعر، وتابع أن تلك الخيارات يجب ألا تكون بمثابة قوة سلبية للتعبير أو تتسبب بإهانة لأي مستخدم.

وكانت فيسبوك قد اقتربت مع نهاية عام 2013 الماضي وبحسب تصريحات سابقة لدان مورايللو مهندس البرمجيات بالشبكة، من اعتماد زر لإبداء التعاطف ليكون بديلا عن زر الإعجاب في بعض المشاركات التي تعبر عن حالات أو أحداث حزينة مثل الاكتئاب أو الوفاة أو الطلاق إلا أنه لم ير النور.

وتعد فيسبوك أكبر شبكة اجتماعية للتواصل بين مستخدمي الإنترنت في العالم ويستخدمها حوالي 1.35 مليار مستخدم حول العالم شهريا.

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