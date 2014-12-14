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غرق 13 صيادا مصريا في البحر الأحمر

14/12/2014
زوارق صيد وصيادون مصريون (Getty- أرشيف)

قال مسؤولان مصريان الأحد إن 13 صيادا مصريا غرقوا في وقت متأخر من الليلة الماضية في حادث تصادم مركب صيد مع سفينة ترفع علم بنما في البحر الأحمر.

وقال عصام خضر مدير مركز عمليات جنوب سيناء إن مركب الصيد الذي كان على متنه 42 صيادا انقلب بعد الاصطدام، وإن 13 جثة انتشلت إلى الآن مشيرا الى احتمال زيادة عدد الغرقى. وأضاف خضر أن السلطات المصرية احتجزت السفينة التي اصدمت بقارب الصيد.

من جهته قال هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إن السفينة المتسببة بالحادث "كويتية ترفع علم بنما" وكانت متجهة إلى ميناء جدة السعودي قادمة من إسبانيا. وإنه تم التحفظ على السفينة بميناء سفاجا.

وقال مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء خالد أبو هاشم إن ثمانية صيادين أصيبوا أيضا في الحادث.

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