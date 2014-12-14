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حماس تقيم عرضا عسكريا بغزة وتتعهد بمواجهة أي عدوان

14/12/2014

عناصر من حركة المقاومة حماس

قدمت حماس عرضا عسكريا بنحو ألفين من مقاتليها المسلحين وشاحنات مزودة بصواريخ عبر قطاع غزة يوم الأحد متعهدة بمواجهة أي عدوان إسرائيلي فيما خلال إحيائها الذكرى السابعة والعشرين لتأسيسها بأكبر استعراض منذ نهاية العدوان على غزة هذا الصيف.

وخلال العرض العسكري قال خليل الحية القيادي في حماس تعهد الحركة في ميثاق تأسيسها بمواجهة إسرائيل.  من جانبه وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القاسم إن مواجهة أخرى مع إسرائيل ربما تكون حتمية ما لم تجري إعادة بناء عشرات الالاف من المنازل التي تضررت أو دمرت في قطاع غزة في صراع الصيف الماضي. وقال المتحدث الملثم "لن نقبل بأقل من إعادة إعمار كل آثار العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة."

وعبر الفلسطينيون عن احباطهم إزاء بطئ وتيرة إعادة الإعمار والتدفق المحدود لمواد البناء إلى القطاع منذ تعهد مانحون دوليون بأكثر من خمسة مليارات دولار في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقالت إسرائيل إن حماس اختبرت صواريخ في البحر المتوسط في الأسابيع الأخيرة وأبلغ سكان غزة عن سماع دوي انفجارات. ولم تؤكد حماس أو تنف هذه الاختبارات. وخلال الحرب عطلت صواريخ حماس البعيدة المدى مظاهر الحياة اليومية في المدن الإسرائيلية.

وأبرم اتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس آب وضع حدا لخمسين يوما من القتال مع إسرائيل قال مسؤولو صحة محليون إنه تسبب في مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون. وتقول إسرائيل إن قتلاها 67 جنديا وثلاثة مدنيين.

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