الرئيس الأفغاني يتعهد بإحراء تغييرات أمنية في البلاد

الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني

تعهد الرئيس الأفغاني الجديد أشرف عبد الغني في كلمة ألقاها الأحد بإجراء تغييرات في القيادات الأمنية بالعاصمة كابول، كما أدان تصعيد حركة طالبان لهجماتها في الآونة الأخيرة على أهداف مدنية وعسكرية ووصفها بأنها "غير إسلامية".

وشهدت أفغانستان خلال الأسابيع القليلة الماضية موجة من التفجيرات الانتحارية والهجمات التي يشنها "متشددون" يسعون لتحقيق مكاسب على أراض وإشاعة مناخ من الاضطراب مع انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد.

وقال عبد الغني إنه يسعى لإحياء جهاز أمني كان موجودا في عهد الحكومة التي كان يدعمها الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات من القرن العشرين. ولم يقدم الرئيس مزيدا من التفاصيل لكن المتحدث باسمه قال إن الجهاز الجديد سينسق الجهود بين الشرطة والجيش ووكالات المخابرات.

وأضاف المتحدث نظيف الله سالارزاي "لدينا عدد كاف من القوات في كابول لكن طريقة استخدامها مشكلة.. علينا تغيير هذا."

ويوجد في كابول آلاف الجنود وأفراد الشرطة المسلحين بأسلحة خفيفة وثقيلة إضافة الى أنها محصنة بجدران خرسانية تعلوها أسلاك شائكة وتنتشر فيها نقاط التفتيش لكن كل ذلك لم يفلح على ما يبدو في صد طالبان.

ونفذ انتحاري تفجيرا في مركز ثقافي فرنسي يحرسه الجيش في وسط كابول يوم الخميس فقتل ألمانيا كان يحضر عرضا مسرحيا يندد بالتفجيرات الانتحارية.

وخلال اليومين الماضيين قتل مقاتلو طالبان بالرصاص 12 شخصا من عمال إزالة الألغام الأرضية بجنوب البلاد وقتلوا سبعة جنود وفجروا قافلة عسكرية فقتلوا جنديين أمريكيين قرب قاعدة باغرام إلى الشمال من كابول.

ولم يعلن عبد الغني عن تشكيل حكومة بعد شهرين من توليه الرئاسة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي عبد الله عبد الله وقال منتقدون إن الأمر وضع البلاد في موقف صعب مع تصعيد طالبان لأعمال العنف.