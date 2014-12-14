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الثلوج تحاصر عشرات المتسلقين قرب جبل ايفرست

14/12/2014

متسلقون يستقلون طائرة هليكوبتر

قال مسؤول في الشرطة الأحد إن الثلوج التي سقطت بكثافة حاصرت عشرات المتسلقين الأجانب والمرشدين النيباليين العائدين من رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المخيم الرئيسي لجبل ايفرست. وأضاف ضابط الشرطة تشاندرا ديف راي من بلدة ساليري أن المتسلقين والمرشدين اضطروا للبقاء في أربعة منتجعات في منطقة جوكيو قرب ايفرست أعلى قمة جبلية في العالم التي شهد تساقطا كثيفا للثلوج بعد هطول أمطار بصورة غير معتادة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتقع جوكيو في اقليم سولوخومبو حيث يوجد جبل ايفرست ويعتبر الاقليم مقصدا سياحيا رئيسيا للمتسلقين. ويزور عشرات الآلاف من المتسلقين والرحالة سولوخومبو في شمال شرق نيبال سنويا. وقال راي لرويترز عبر الهاتف "هناك ثلوج في المنطقة يصل سمكها الى مستوى الصدر. لا توجد تقارير عن أي ضحايا حتى الآن. إذا استمر تساقط الثلوج لفترة طويلة سيحتاج السائحون لإنقاذ طارئ."

وتشهد معظم المناطق الجبلية في نيبال تساقطا للثلوج بسبب الأمطار التي يعتبر سقوطها أمرا غير معتاد في هذا الوقت من العام. وقال مسؤولو هيئة الأرصاد في كاتمندو إن الطقس السيء يمكن أن يستمر ليومين مما يؤدي إلى تفاقم محنة السائحين المحاصرين الذين قد يواجهون نقصا في الغذاء.

وقال دي.بي. كويرالا رئيس اتحاد الانقاذ في الهيملايا بنيبال إنه لم يتلق أي رسالة استغاثة من المتسلقين. وبحلول ديسمبر كانون الأول تنتهي ذروة الموسم السياحي في نيبال أفقر بلد في جنوب آسيا التي تمثل السياحة نحو أربعة في المئة من اجمالي ناتجها المحلي.

وكان تساقط للثلوج وانهيارات جليدة بفعل إعصار هدهد في اكتوبر تشرين الأول قد ادى الى مقتل 43 على الأقل من المتسلقين النيباليين والأجانب في ساحة أنابورنا بغرب البلاد.

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