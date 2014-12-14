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إياتا تطالب بوضع ضوابط لرحلات الطائرات دون طيار

14/12/2014
طائرة دون طيار يتحكم بها عن بعد (أرشيف-Getty)

قال توني تايلر مدير عام الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إن التوسع في استخدام طائرات ومروحيات بدون طيار يجري التحكم فيها عن بعد يسبب المزيد من المخاطر وهو الأمر الذي يتطلب رد فعل يتسم بالحسم من جهات تنظيمية ضمانا للسلامة.

وأضاف تايلر في مقابلة على هامش يوم الإعلام العالمي للاتحاد "لست ممن يبالغون في المطالبة بفرض إجراءات تنظيمية، ولكنها صناعة جديدة تحلق طائراتها إلى جانب رحلات طائرات قطاع قطاع رسخ أقدامه منذ زمن بعيد، وبناء على ما أثارته تلك الرحلات من مخاطر تؤثر على سلامة الطيران فهناك حاجة ملحة نشأت لأن تتعامل معها الجهات التنظيمية" للتحكم بها بشكل آمن.

وتأتي مخاوف تايلر وسط تقارير أميركية متزايدة عن رحلات خطيرة لطائرات بدون طيار في مطارات واستادات وقواعد عسكرية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ففي الآونة الأخيرة وثقت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أكثر من 190 واقعة خطيرة خلال عام 2014 الجاري ومن بينها حالات اقتربت فيها طائرات بدون طيار لمسافة لا تزيد عن 15 مترا من طائرات مدنية نفاثة أثناء هبوطها في مطارات نيويورك ومدن أخرى.

ومن المقرر أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية الأميركية مسودة لوائح لتنظيم رحلات الطائرات بدون طيار في وقت لاحق من شهر ديسمبر الجاري، ويتوقع خبراء أن تضع تلك المسودة قيودا على الرحلات الترفيهية "الخطيرة" للطائرات دون طيار.

وهذه القواعد المتوقعة في المسودة تأتي جزءا من مساعي الإدارة الأميركية لتنظيم السماح بتحليق طائرات بدون طيار في المجال الجوي الأميركي بحلول سبتمبر 2015 المقبل.

وقال تايلر الذي تتعامل منظمته مع 250 شركة طيران وشحن جوي في 117 دولة حول العالم إن اللوائح الجديدة ستصدر في الوقت المناسب.

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