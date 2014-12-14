إسرائيل ترفض أي خطوات بالأمم المتحدة بشأن دولة فلسطينية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن إسرائيل ستتصدى لأي خطوات من جانب الأمم المتحدة لوضع جدول زمني للانسحاب من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الرجلين سيجتمعان في روما يوم الاثنين لبحث المقترحات التي تتردد في أروقة الأمم المتحدة لإقامة دولة فلسطينية. وقال فلسطينيون إن كيري سيلتقي بعد ذلك بكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ووفد من وزراء الخارجية العرب في لندن يوم الثلاثاء والذين سيحثونه على ألا تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار بهذا الشأن.

وانهارت محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ويقودها كيري في أبريل نيسان ومنذ ذلك الوقت يبذل الفلسطينيون جهودا أحادية في الأمم المتحدة من أجل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر تكون عاصمتها القدس الشرقية.

ووزع الأردن مشروع قرار صاغه الفلسطينيون على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الشهر الماضي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر تشرين الثاني عام 2016.

وقال نتنياهو في تصريحات أمام مجلس وزرائه يوم الأحد "سأبلغهما (كيري ورينتسي) أن إسرائيل تقف إلى حد كبير كجزيرة منعزلة أمام موجات التطرف الإسلامي التي تجتاح الشرق الأوسط بأكمله." وأضاف أن إسرائيل تواجه الآن هجوما دبلوماسيا محتملا "لإجبارنا" على مثل هذا الانسحاب خلال سنتين.

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لراديو الجيش الإسرائيلي إنه يبدو أن الولايات المتحدة "ليست حريصة على استخدام حق النقض" فيما يتعلق بقضية إقامة دولة فلسطينية وتسعى إلى "أقصى درجات التنسيق" مع نتنياهو.

لكن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي يوفال شتاينيتز قال للصحفيين إن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو ضد أي اقتراح مناهض لإسرائيل. وتابع "هذا ما كان يحدث دائما وهذا ما نأمل في أن يحدث."