قتلى في اشتباكات شرق مدينة سرت في ليبيا

قتل أشخاص وجرح آخرون في اشتباكات تدور بين قوات مكلفة من المؤتمر الوطني العام وأخرى تابعة لحرس المنشآت النفطية موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر في المنطقة الواقعة بين مدينة بن جواد والسدرة.

وذكر ناشطون أن طائرتين حربيتين مواليتين لحفتر حاولتا استهداف قوات المؤتمر الوطني في شرق مدينة سرت لكن تلك القوات أطلقت نيران مضاداتها الأرضية .

وتبلغ القدرة التصديرية لميناء السدرة نصف مليون برميل يوميا، في حين تقدّر قدرة ميناء رأس لانوف بمائتي ألف برميل.

من جهة أخرى أعلن في مدينة درنة شرقي بنغازي، تأسيسُ ما سمي "مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها " الذي يضم تشكيلات مسلحة .

وذكر بيان المجلس المشكل أن المجلس يأتي كضرورة على خلفية الأحداث التي تمر بها البلاد ومدينة بنغازي ، ودعا البيان أهالي المدن والمناطق المجاورة لدرنة إلى تغليب لغة العقل وعلاقات حسن الجوار وروابط الدين والدم .

وفي شأن ليبي آخر تم تحديد موعد لبدء جولة الحوار بين الأطراف الليبية المتصارعة في 16 ديسمبر الشهر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة ويعقد الحوار في مدينة أوجلة والتي تقع على بعد 400 كيلومتر جنوب مدينة بنغازي.