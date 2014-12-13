طالبان تتبنى اغتيال عتيق الله رؤوفي في كابل

تعزيزات أمنية خارج المركز الرئيسي لشرطة كابل بعد تفجير استهدفه الشهر الماضي

قتل مسلحو حركة طالبان سكرتير المحكمة العليا في أفغانستان عتيق الله رؤوفي عند مغادرته منزله في كابل السبت، دون الإفصاح عن سبب الاغتيال.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن اغتيال رؤوفي، كما أُعلنت حالة التأهب في كابل بعد تزايد الهجمات في الأسابيع الأخيرة مع استعداد القوات الأجنبية لمغادرة البلاد بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، " أطلق مسلحون النار على عتيق الله رؤوفي عند مغادرته منزله وأردوه قتيلا"، مضيفا إنه لم يجر اعتقال أي شخص.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من تفجير انتحاري في قاعة تابعة للمركز الثقافي الفرنسي، مكتظة بالزوار أثناء عرض مسرحية تدين التفجيرات الانتحارية، مما أدى إلى مقتل رجل ألماني وإصابة 16 شخصا.

وفي سياق آخر، قالت الشرطة الأفغانية، إن حركة طالبان قتلت بالرصاص 12 من عمال إزالة الألغام قرب القاعدة البريطانية السابقة "كامب باستيون" في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان السبت.