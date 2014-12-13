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روسيا سترد في حالة فرض واشنطن عقوبات جديدة

13/12/2014

سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء السبت عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن بلاده سوف تأخذ اجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن عقوبات جديدة على موسكو بسبب أزمة في أوكرانيا.

وكان الكونغرس الأمريكي بمجلسيه اقر بالإجماع في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي قانون دعم الحرية في أوكرانيا الذي يفرض عقوبات جديدة على شركات الأسلحة الروسية والمستثمرين بمشروعات النفط التي تعتمد علي تكنولوجيا متطورة.

ولم يوقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على القرار بعد ليصبح قانونا. ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله "بالتأكيد لا يمكن أن نترك الأمر دون رد."

وساءت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وتدهورت لأدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة بسبب ضم روسيا للقرم في مارس اذار ودعمها للانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا.

ويقول الغرب إن لديه أدلة دامغة على تسليح روسيا الانفصاليين وفرض مع الاتحاد الاوروبي عقوبات على أفراد روس وشركات كبرى. وردت روسيا على عقوبات سابقة بتقليص الواردات الغذائية من عدد من الدول الغربية.

ويوم الجمعة انتقدت روسيا قانون دعم الحرية في أوكرانيا الذي يقضي بفرض مزيد من العقوبات وقالت إن واشنطن تبذل قصارى جهدها "لتدمير هيكل" التعاون بين البلدين.

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