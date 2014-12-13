بريطانيا ترسل مئات الجنود إلى العراق

وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون

قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون لصحيفة ديلي تلغراف السبت إن بلاده سترسل مئات الجنود إلى العراق لتدريب القوات العراقية والكردية في محاولة لإعطاء دفعة للمعركة ضد مقاتلي تنظيم الدولة. ووافق الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إرسال أكثر من ثلاثة آلاف جندي الى العراق وقال القائد الأمريكي الذي يشرف على جهود التحالف ضد التنظيم في الأسبوع الماضي إن الحلفاء سيرسلون نحو 1500 جندي إضافي.

وقال فالون إن قوات تقدر "بمئات قليلة" سترسل الشهر القادم. واضاف أنه بعد الغارات الجوية التي شنتها القوات التي تقودها الولايات المتحدة وتشمل بريطانيا غير تنظيم الدولة أساليبه وتوقف عن استخدام تشكيلات كبيرة في المساحات المفتوحة.

وقال "يتجهون للاختباء في البلدات والقرى. هذا يعني أنه يجب أن تجتثهم قوات برية." وأضاف "يجب أن ينفذ هذا جيش محلي وليس جماعات غربية."

وقتل مسلحو تنظيم الدولة يوم السبت 19 شرطيا على الأقل في بلدة بغرب العراق بينما يواصل التنظيم الاستيلاء على أراض بالمنطقة على الرغم من الضربات الجوية.

وقال فالون للصحيفة إنه لم يتحدد بعد العدد الدقيق للبريطانيين الذين سيرسلون إلى العراق لكن فريقا من أربعة فرق سيقدم التدريب في المنطقة الكردية بينما سترسل الفرق الثلاثة الأخرى إلى مواقع أقرب إلى بغداد.

ونقلت الصحيفة عن فالون قوله "من المهارات الأساسية التي سنساعد فيها التعامل مع خطر العبوات الناسفة بدائية الصنع خاصة المركبات الملغومة وهو ما لم يتدرب عليه الجيش العراقي منذ فترة."