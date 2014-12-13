برشلونة يتعادل بدون أهداف مع خيتافي

لويس سواريز لاعب برشلونة

فقد برشلونة مزيدا من النقاط في صراعه للحاق بريال مدريد فريق القمة حين تعادل بدون أهداف مع مضيفه خيتافي على ملعب أغرقته مياه الأمطار يوم السبت ويصبح على بعد أربع نقاط من غريمه المتصدر في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

ورحل ريال إلى المغرب حيث يخوض منافسات كأس العالم للأندية بعد انتصاره 4-1 على مضيفه ألميريا ليعزز رقمه القياسي الإسباني في عدد الانتصارات المتتالية إلى 20 مباراة بينما عانى برشلونة ضد فريق دافع بقوة على مشارف مدريد.

وفشل ليونيل ميسي نجم برشلونة في الاستفادة من الفرص القليلة التي حصل عليها ولم يتمكن من إضافة المزيد إلى 13 هدفا يملكها في الدوري هذا الموسم رغم أنه اقترب من التسجيل حين سدد ركلة حرة ردتها العارضة في الدقيقة 52.

ولم يختبر كلاوديو برافو حارس برشلونة كثيرا خلال المباراة وكانت أخطر الفرص عليه تسديدة من أنخيل لافيتا أنقذها ببراعة في الدقيقة 33.

وقال تشابي لاعب وسط برشلونة في مقابلة مع التلفزيون الاسباني "لا يزال الطريق طويلا لكننا تراجعنا خطوة. وأضاف "كانت هذه مباراة يسهل علينا عادة التعامل معها لكنك إن فشلت في التسجيل تصبح الأمور أصعب. لدينا عدد جيد من الهدافين لكن الكرة أبت أن تدخل المرمى اليوم."

ويملك ريال 39 نقطة من 15 مباراة بفارق أربع أمام برشلونة صاحب المركز الثاني. وبوسع أتليتيكو مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الثالث التساوي في الرصيد مع برشلونة لو تغلب على ضيفه فياريال يوم الأحد.