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انتحاري يفجر حافلة تقل جنودا في العاصمة الأفغانية

13/12/2014

جندي أفغاني يقف قرب حافلة محترقة

قالت وزارة الدفاع الأفغانية إن انتحاريا دمر حافلة تقل جنودا أفغان في العاصمة كابول يوم السبت ولكن لم يرد تأكيد من مصدر مستقل بوقوع خسائر بشرية في أحدث هجوم من سلسلة الهجمات ضد أهداف في المدينة وحولها. وأوضحت لقطات تلفزيونية حطام الحافلة في غرب المدينة. وقال الجنرال ظاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع إنه سيجري الاعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق يوم السبت.

وكان مسلحون قتلوا سكرتير المحكمة العليا في أفغانستان عتيق الله رؤوفي عند مغادرته منزله في كابل السبت دون الإفصاح عن سبب الاغتيال، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن اغتيال رؤوفي، كما أُعلنت حالة التأهب في كابل بعد تزايد الهجمات في الأسابيع الأخيرة مع استعداد القوات الأجنبية لمغادرة البلاد بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، " أطلق مسلحون النار على عتيق الله رؤوفي عند مغادرته منزله وأردوه قتيلا"، مضيفا إنه لم يجر اعتقال أي شخص.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من تفجير انتحاري في قاعة تابعة للمركز الثقافي الفرنسي، مكتظة بالزوار أثناء عرض مسرحية تدين التفجيرات الانتحارية مما أدى إلى مقتل رجل ألماني وإصابة 16 شخصا.

وفي سياق آخر، قالت الشرطة الأفغانية، إن حركة طالبان قتلت بالرصاص 12 من عمال إزالة الألغام قرب القاعدة البريطانية السابقة "كامب باستيون" في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان السبت.

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